Dolor por la muerte de dos pilotos, su avión se estrelló

Se trata de Kevin Alonso Raggio (27) y Franco Pamboukdjian Acevedo (22). Partieron de San Fernando hacia el balneario de Uruguay.

Kevin Alonso Raggio (27) y Franco Pamboukdjian Acevedo (22) eran los dos tripulantes del avión que este domingo se estrelló en Sierra de las Ánimas, en Uruguay, cuando realizaba un trayecto desde el aeropuerto argentino de San Fernando hacia Punta del Este.

La Fuerza Aérea uruguaya confirmó la muerte de los dos pilotos del Piper Comanche, una aeronave monomotor que cayó luego de contactar a la torre de control de Montevideo, un paso previo a acceder al aeropuerto esteño de Laguna de los Sauces.

En los cerros esteños, las autoridades uruguayas encontraron los restos de la aeronave. Y fuentes aeronáuticas argentinas confirmaron a Clarín la identidad de los dos pilotos fallecidos.

Se trata de Franco Pamboukdjian Acevedo, de 22 años, y Kevin Alonso Raggio, de 27. Ambos residían en la Ciudad de Buenos Aires.

El avión con matrícula argentina LV-CVT pertenecía a Trade SA, una empresa de aviación general, es decir, no comercial sino privada.

Según fuentes oficiales argentina, tanto la empresa como el vuelo tenían las autorizaciones correspondientes. “Todo estaba en orden”, expresaron.

Kevin Alonso Raggio, 27 años, piloto

Kevin Alonso Raggio era piloto de avión comercial de Primera Clase. Según consta en su perfil de la red Linkedin, también era “instructor de vuelo” además de “Piloto Comercial de Avión con HVI y habilitación multi motor”.

Kevin Alonso Raggio (27) murió en el accidente aéreo en Uruguay. Foto Facebook

Además, Alonso Raggio detallaba otras habilidades vinculadas a su actividad principal: como “Habilitación remolque de planeadores”, “OACI Level 5”, en referencia al Organización de Aviación Civil Internacional.

Con 27 años, en su currículum virtual agregaba actividades previas como “asistente contable”, “administrativo”, “conocimientos de marketing” y de “medios de difusión”.

En esa misma red social, el piloto exponía sus certificaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Había estudiado en el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC-CIATA), en el Centro Universitario de Aviación (CUA) y en Flight Center.

En su perfil de Facebook hay varias fotos que subió que tienen relación con los aviones y en donde se lo puede ver al mando de aeronaves. Tenía otra hobby: jugar al golf.

Franco Pamboukdjian Acevedo, 22 años

Pamboukdjian Acevedo también estudió para piloto privado de avión y piloto comercial con habilitación de vuelo por instrumentos en Sky flight.

Franco Pamboukdjian Acevedo, 22 años, murió en el accidente aéreo en Uruguay. Foto Facebook

En Linkedin figura que era “piloto comercial de calificación de tipo en aviones monomotores y multimotores. ICAO nivel 5”. (ICAO es la sigla en inglés de la OACI).

Según consta en su Facebook, es descendiente de armenios y estudió en el Colegio Mekhitarista. Tenía un compromiso con esa comunidad. Por lo que se ve en su red social, en varias oportunidades reclamó por la verdad y la justicia ante el genocidio armenio.

El 21 de septiembre de 2020 había actualizado la foto de perfil en un avión parecido al que se estrelló en Uruguay.

El accidente

El avión Piper PA-24 Comanche, de patente LV-CVT, volaba de San Fernando a Punta del Este y cayó a pocos kilómetros de llegar al aeropuerto de Laguna del Sauce.

“El vuelo que estuvo bajo control del radar, desapareció del mismo a las 12.43 hora local iniciándose un operativo de búsqueda y rescate por parte de un Aviocar y un helicóptero de la Fuerza Aérea”, informaron desde la Fuerza Aérea uruguaya.

Luego detallaron que a las 17 horas del domingo, la aeronave fue encontrada en la Sierra de las Ánimas. “Al descender el helicóptero en el lugar constató el fallecimiento de los dos tripulantes“, confirmaron desde la fuerza.

Las razones del siniestro aún se investigan. La zona donde fue encontrado por la Fuerza Aérea uruguaya es una zona de cerros. Según fuentes que hacen ese trayecto, el viento al momento del vuelo tampoco generaba un inconveniente, con 33 nudos por hora. No había niebla.

La nave se contactó para un descenso, pero luego no emitió ningún mayday, el tradicional código de socorro. No hubo nueva comunicación luego del Ok dado para aterrizar.

