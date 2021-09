Dino Minozzi: “Tenemos que aprender a generar riqueza”

El presidente de la Federación Económica de San Juan e integrante de la mesa ejecutiva de CAME a nivel nacional estuvo en Hablemos en Serio, programa que se emite por Zonda TV, donde dio un panorama real de las actividades de la provincia.

Con una larga trayectoria en la dirigencia gremial empresaria, Dino Minozzi ha tenido un desempeño importante en defensa de los problemas que tiene el sector privado. Dino Minozzi, actual presidente de la Federación Económica manifestó que uno de los problemas que tienen es la carga impositiva a la que se enfrentan para operar en el país. Explicó que “en la mesa de gestión definimos tres ejes de trabajo, uno tratar de hacer una diminución en la carga impositiva, en las cargas laborales y en la burocracia”, en ese sentido manifestó que han conseguido algunos objetivos pero les queda muchos para avanzar.

Minozzi manifiesta que en el país hay una maraña de reglamentaciones que hacen dificultosa cualquier tipo de gestión. “Hemos trabajado mucho en el tema de las habilitaciones, que ahora son de tres años en la provincia y antes era solo uno. A nivel nacional acaba de sacar un decreto el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde los empleados golondrinas que tengan planes sociales pueden trabajar sin perder el beneficio”. Antes de esto, los empresarios se enfrentaban a que si encontraban trabajadores golondrinas “no se querían cambiar de sistema y estábamos en una informalidad con muchos problemas y peligros”. Minozzi sobre el tema afirmó que “estamos hablando de una gran masa de personas que podrían ingresar al mercado laboral, donde podríamos levantar la cosecha en tiempo y forma y perder menos capital”.

El empresario manifestó que “cuando hablamos de disminución de las cargas laborales no hablamos de pagarle menos al colaborador. En la actividad agroindustrial, cuando hay buen precio, el trabajador gana más de lo que dice la ley”. A su entender, muchos “no entienden que la generación de riqueza es a raíz de la producción de trabajo, con la producción e industrialización de productos que se comercializan en forma interna y externa”.

En ese sentido remarcó el trabajo de China, “que es el país que más gente saca de la pobreza”.

Agregó que para que los políticos “sigan subsistiendo en este sistema tienen que lograr de una vez por todas que la gente viva mejor. Si bien esto es duro, pero en un país donde la política genera un gasto superfluo hay que evitarlo. Que el sistema reconozca que va a ser sustentable en el tiempo, es cuando a la gente le vaya mejor porque sino en cada lapso de tiempo caemos en el que se vayan todos y posiblemente no sea lo adecuado.”

Lo cierto es que para vivir mejor, Minozzi afirma que “debemos aprender a generar riquezas, el emprendedor, el empresario, el profesional tiene que hacerlo”. Por otro lado, “el empleado del Estado que está en otro nivel que no es el de la política tiene que tener vocasión y tiene que ser como el docente o el bombero. La vocación del empleado del Estado es el que nos atiende en el mostrador tiene que ser eficiente, para que cuando atiende a un empresario regrese rápido a producir para pagarle el sueldo a él”.

Minozzi en este sentido plantea un cambio de paradigma importante. “Hay que empezar, hay modelos y formatos que se puede aplicar sino empezamos nunca, cada vez se demora más la recuperación de un país. Nosotros tenemos la suerte, que si bien no somos un país rico, somos un país con riqueza, que poniendo las condiciones necesarias para que se exploten esas riquezas la recuperación será más rápida delo que uno cree”.

Economías regionales

Sobre la realidad de las economías regionales afirmó que “tenemos que generar un modelo argentino, que no sea importado del duro capitalismo austriaco, ni un modelo de la social democracia Keynesiana, que nos llevan a confundir las cosas”. Agregó que “tememos que armar un modelo económico que nos diga porque del otro lado de la cordillera, que tienen el cobre que es la soja argentina, una bodega de ellos exporta más que todos los vinos de la Argentina. Por ahí en un modelo Argentino donde al principio haya algunas desigualdades generar condiciones en las economías regionales. Con esto se van a generar recursos genuinos por exportaciones y habilitación a la mano de obra de gente no capacitada, que no va a tener donde ir”. En este esquema que propone afirma que “seguramente se verá castigada la Pampa Húmeda, como ya lo viene siendo, pero va a generar esperanza en la generación de riquezas”.

Al produndizar en sus conceptos, explica que “Argentina viene disminuyendo sistemáticamente la cantidad de exportaciones, en los últimos dos gobiernos, aquí no hay un problema ideológico”, es por ello que sentencia que “la clase política argentina tiene un problema de desorientación de hacia donde vamos”.

El dirigente explica que “hoy la persona que quiere emprender, el joven recién recibido, se para frente a un abismo. Por esto las franquicias nos han dado resultados, porque dan economía de escala, conocimiento del mercado, cómo se maneja el negocio. La inversión que en forma privada se hace sin conocimiento que fracasa en un 80 u 85%, en el sistema de franquicias tiene un éxito de más del 80%”. Así es que “la persona que tiene un capital, hacer un esfuerzo para que no lo mal invierta y pueda ponerlo en un circuito virtuoso de crecimiento”.

La inflación

Es sin dudas la inflación es uno de los principales problemas del sector productivo. “Es el impuesto no legislado que tenemos, nos afecta a todos y sobre todo al que menos tiene”. Agregó que luego se leen estadísticas que indican un aumento del consumo ¿Cómo va a aumentar, cuándo la inflación es del 50%?, lo único que ha pasado es que hemos perdido capacidad adquisitiva, de crédito, de compra, por esto no hay forma, sino paramos la pelota ya y vemos cuál es el modelo.

