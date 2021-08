Difunden su primera foto en rehabilitación de Chano

El tío del exlíder de Tan Biónica publicó una imagen que rápidamente se viralizó en la red.

Santiago Chano Moreno Charpentier continúa con su rehabilitación en un centro especializado para adictos tras haber sido dado de alta del Sanatorio Otamendi el pasado 12 de agosto. El tío del exlíder de Tan Biónica, Esteban Charpentier, compartió su primera foto en el lugar.

Esteban Charpentier, hermano de la madre de Chano, publicó en las últimas horas una foto juntó al cantante y compositor musical, en donde se los ve abrazados y sonrientes. En sus manos, Chano sostiene un ejemplar de Lo que el viento se llevó. (poesía en comic), “Mirá quién lee el libro”, escribió Esteban en el posteo.

Tras recibir el alta médica el 12 de agosto del 2021, luego de permanecer más de dos semanas internado en el Sanatorio Otamendi, en el barrio de Recoleta, tras recibir un balazo en el abdomen en medio de un confuso episodio policial. El exlíder de Tan Biónica grabo un video donde agradeció el trato medico, a sus fans por el apoyo y contó que ingresará a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas.

“Hola queridos amigos, soy Chano desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, clínicos, enfermeros que me trataron como nunca me han tratado en mi vida”, empezó diciendo el cantante en un video al que tuvo acceso la periodista Jenny Di Serio y que publicó en Twitter. “Quiero agradecer, fundamentalmente, a los medios. A los chicos que están pasando frio abajo, los cronistas”, destacó.