Diego Ramos habló sobre Fabián Gianola y disparó contra Juan Darthés

El integrante de Sex contó cuál es su relación con el actor, y le tiró un palazo al intérprete en juicio con Thelma Fardin.

Diego Ramos habló sobre su tiempo trabajando junto a Fabián Gianola, se mostró sorprendido por la lluvia de acusaciones, pero invitó las mujeres a no dejar de denunciar. Además, aprovechó para lanzarle un palazo a Juan Darthés.

En comunicación en “Agarrate Catalina” (La Once Diez/ Radio de la Ciudad), Diego Ramos dijo sobre su experiencia trabajando con Gianola: “Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él, nunca vi que él tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas, a mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo, es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron”.