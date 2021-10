Diario El Zonda en boca del periodista Eduardo Feinmann

El destacado periodista Eduardo Feinmann del canal LN (La Nación) aludió a la tapa de Diario Zonda del día miércoles 27 de octubre, al hacer referencia al título principal: «Amparo para los huérfanos de la pandemia».

En este reconocimiento dijo que: «a mi me gusta mucho leer los diarios y los medios del interior y estaba leyendo la tapa del Diario El Zonda de San Juan y me impresionó un titulo y la verdad no lo había pensado de esa manera. El título es ‘Amparo para los huérfanos de la pandemia'»

Luego explicó el significado de la palabra huérfano para resaltar que el proyecto es de San Juan. «Me entero que el proyecto nació en San Juan y fue impulsado por Walberto Allende y va a comenzar a analizarse en el Congreso de la Nación», dijo para darle paso a la entrevista con el actual diputado sanjuanino.

Desde Diario El Zonda agradecemos al periodista Eduardo Feinmann por la mención realizada de nuestra edición impresa.

Las tapas de Diario El Zonda han sido varias veces expuestas en noticieros a nivel nacional. Tal es el caso del prestigioso periodista Antonio Laje del canal América, quien en ciertas oportunidades mostró y se refirió a los títulos de la portada.