Mauricio culminó segundo en la R3 CUP y su hermano Gabriel en la GP2 por una penalización. La frutilla del postre fue el debut del pequeño Bautista (10 años), que en su primera carrera debió abandonar.

“Tirá champagne papi”, le grita su hijo, mientras su padre levanta el trofeo en el podio. Su esposa se emociona, “es un sueño” lanza al aire. Mientras tanto, en boxes su hermano Gabriel se prepara para salir de nuevo a pista.

Día histórico y épico para la familia Quiroga. Una jornada que no olvidarán jamás. “Estoy muy emocionado, me cuesta hablar. Hoy (por ayer) fue un día histórico para la familia”, cuenta el mayor de los Quiroga.

Mauricio culminó segundo en la R3 CUP y quedó primero en el Sanjuanino. Mientras corrió en dos categorías: En la Súper Stock 600 terminó 6 y en la 600 ganó en pista, pero lo penalizaron por pisar una línea en la pista y quedó segundo. De todas maneras sigue liderando el campeonato local en su categoría.

En tanto que el pequeño Bautista, con 10 años, aceleró por primera vez en el Villicum. Toda la familia tenía los ojos puestos en él. Aceleró con mucha personalidad, pero a poco del final tuvo un problema en la moto y debió abandonar en la categoría Moto AR3. De todas maneras él ya ganó con haber corrido. “Me gustan las motos. Estoy contento de correr con mi papá”, tímido comenta, agacha la cabeza.

“Por suerte no se cayó y está sano”, resalta su mamá Alejandra. Por otro lado, Gabriel aún mastica bronca, “gané en pista, pero me quitaron el triunfo. No sé me dicen que pisé una línea. Lo bueno es que sigo puntero en el Sanjuanino”.

Día histórico para los Quiroga.