Día del Maestro: El amor por la docencia

Olga Castro tiene 26 años y hace 4 ejerce en la Escuela Albergue Joaquín V. González de Jáchal. Gabriela Sardiña es su compañera con casi 30 años en la actividad y además se desempeña en la escuela Antonio Quaranta, una de las que ya integró a todas las burbujas. Ambas cuentan como fue su experiencia de regreso a las aulas en pandemia.

“Volver a ver la sonrisa de los chicos todos los días no tiene precio”



Olga Isabel Castro tiene 26 años. Hace 4 ejerce la docencia. “Me enamoré de la profesión cuando tuve mi primer acercamiento con los alumnos y fue lo más hermoso”, reconoció. Su primer trabajo es en la escuela hogar donde conoció diferentes realidades sociales de sus alumnos. “Con la pandemia pensábamos como darles las actividades y sobre todo como iban a comer y dormir, porque para ellos la escuela es su hogar. Trabajamos duro en la pandemia y nos acercábamos a sus casas para acercarles las guías y era difícil para nosotros ver sus realidades”, cuenta.

“Volver a la escuela fue una alegría inmensa porque pudieron compartir las cosas que estaban acostumbrados a vivir junto a los docentes y celadores”, comenta.



“Volver a compartir y a verlos cara a cara, escuchar lo que nos cuentan es todo para nosotros. Es gratificante para nosotros y llenan el alma”, agrega.

Olga contó que los alumnos trabajan en una huerta, aprenden a sembrar y cosechar. “Me preguntaban si nos gustaba la acelga porque nos iban a dar para que nos llevemos. Para ellos es lindo desarrollar esas tareas y volver a tener contacto con el otro que lo habían perdido”, añade. “Me encanta que puedan reirse y disfrutar. Volver a ver la sonrisa de los chicos todos los días no tiene precio. Eso fue lo más gratificante para mi y mis compañeras de volver a verlos”.



“El reencuentro de los niños con sus compañeros fue emocionante”



Gabriela Sardiña es docente de alma. Ahora se desempeña tanto en la escuela Albergue de Pampa Vieja en Jáchal como en la Antonio Quaranta, una de las que integró las burbujas y comenzó con la presencialidad plena.

“Mi vida está en la docencia porque trabajo desde los 21 años y ya tengo casi 50, no me da vergüenza decirlo”, cuenta a Zonda Diario.

“Me gusta lo que hago, cada día tengo 8 horas de mi vida dedicada al aula y fuera del horario hay muchas más, pero con mucho gusto”, cuenta. “Por la pandemia trabajé las 24 horas y los 7 días de la semana porque siempre estuve dispuesta a contestar a los padres y las guías. Fue un año de la virtualidad, que a lo mejor en los años más grandes o secundaria funcionó, pero en la primaria faltó mucho contacto, a pesar de que hacíamos tutoriales, y nos dimos cuenta en el retorno”, agrega.

“Se sintió mucho que el albergue no funcionara durante la pandemia para los chicos. Tenemos una matrícula muy chica y estuvimos siempre en clase a partir del retorno. Los chicos estaban muy contentos de volver porque extrañaban vivir ahí. Pasan más tiempo en el albergue que con su familia”, dice Gabi.

“El lunes 6 de septiembre comencé en la escuela Quaranta con todos los alumnos después de trabajar con burbujas y es inimaginable la cara de los chicos cuando se reencontraron. Tengo un nene integrado que tiene un implante coclear, que cuando vio a todos sus compañeros en el aula fue a buscarme a mi y a la DAI para que viéramos lo que había en el grado. Fue muy emocionante verlos a todos”, comenta.



“La escuela cuenta ahora con más de 30 alumnos y va retomando sus actividades”, expresó la directora Mariela Zolazo.

En el establecimiento prestan servicio las docentes María Eugenia Balmaceda, Olga Castro, Gabriela Sardiña, Romina Castro, María Inés Manrique y Carina Espejo.