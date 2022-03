Día de la Tierra: premiarán los mejores trabajos ambientales. La Secretaría de Estado Ambiente y Desarrollo Sustentable inscribe para el Concurso Cortometraje Ambiental por el Día de la Tierra, el próximo 22 de abril. Ese día se premiarán las obras ganadoras.

El objetivo principal del concurso no está relacionado con la calidad técnica del material presentado, sino con el mensaje ambiental que busquen comunicar los estudiantes sanjuaninos. El certamen está destinado a alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria y 1º, 2º y 3º de secundaria.

Las temáticas a representar en los cortos, que no podrán exceder los dos minutos de duración, son: consumismo, residuos y cambio climático. En cuanto a los premios, habrá uno para cada estudiante de los cursos ganadores.

Esta convocatoria utiliza los cortometrajes como herramientas de mensajes positivos sobre las acciones humanas y qué se debe hacer en beneficio del ambiente.

Esta actividad artística ambiental tendrá premio para cada uno de los alumnos de los dos cursos ganadores. A los de Primaria se les entregarán linterna que se recarga con un sistema de dínamo y los de secundaria recibirán cargadores solares para tablets y celulares.

Ambos tipos de premios se encuadran dentro de la categoría ecológicos por no usar energía eléctrica para su carga. Además, los chicos recibirán medallas y un certificado para cada curso.

Para mayor información y para inscripción en el concurso se debe ingresar a la página del Centro Ambiental sanjuanino sitio oficial Anchipurac.