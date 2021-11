Detectan que los alumnos de SJ no reconocen los tipos de violencia

Por esta razón muchos chicos no son conscientes de situaciones violentas que viven en sus casas. Esas fueron las conclusiones de “Hablemos de Tratos”, una jornada especial realizada con 251.000 estudiantes de en 1300 escuelas.

En todas las escuelas de la provincia mediante un trabajo especial con docentes, los alumnos pudieron hablar de violencia y malos tratos con importantes conclusiones.

Una de ellas dio cuenta de que los chicos no reconocen los tipos de violencia, verbal y no verbal. Además algunos no sentían que pudiera haber violencia en sus hogares, pero al reflexionar e identificar los conceptos planteados como conflicto y violencia, pudieron realizar un listado de situaciones que viven tanto en su casa como en la escuela.

La jornada especial denominada “Hablemos de tratos” incluyó a unos 251.000 estudiantes de 1300 instituciones educativas de la provincia tanto de gestión estatal y privada.

Durante la misma también se reflexionó sobre los momentos en los que los chicos se sienten vulnerables, que actitudes deberían modificar y especialmente se trató con ellos los apodos y sobrenombres que muchas veces se ponen entre los compañeros y que son muy ofensivos.

“Siempre el cambio empieza por uno mismo, si queremos que nos traten mejor, tenemos que tratar bien al otro”, fue la frase que primó entre las conclusiones.

En este contexto, de reflexión, los mismos alumnos plantearon las acciones que podían realizar para que la convivencia en el aula sea más agradable.

Propusieron trabajar en respetar la opinión de los demás, ser empáticos y reconocer que todos somos valiosos. También saber escuchar sin juzgar y resolver un conflicto donde no haya perdedores ni ganadores.

Los motivos

El objetivo principal de esta jornada organizada por el ministerio de Educación es prevenir la vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, en relación a las múltiples situaciones complejas que se detectan en las escuelas.

Directivos y docentes, asesorados y orientados por Profesionales de Gabinetes, plantearon las actividades y se pusieron a disposición de estudiantes y familias, numerosas estrategias y recursos para favorecer la participación. Y en este sentido hubo una asistencia del 80% de los alumnos para estas jornadas.

Se trabajó específicamente en la definición de conflicto y violencia con ejemplos de situaciones de la vida cotidiana, tanto familiar y escolar. Como reconocer e identificar distintos modos de tratos interpersonales y diversas formas de comunicación, además se trabajó en la resolución de conflictos de manera pacífica.

“Para nosotros fue una jornada valiosísima sobre todo por el tema de que fue con presencialidad total. Los trabajos fueron muy vistosos a pesar del poco tiempo que hubo para planificar la jornada donde se notó mucho el esfuerzo docente”, indicó Mónica Gutiérrez, directora de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación.

“Estamos muy contentos con la participación y en lo general hay un pedido de que haya mayor frecuencia de estas jornadas en todos los niveles y modalidades y esto nos da la pauta de que fue de gran utilidad”, indicó.

Mónica Gutiérrez, directora de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación

“Es muy importante trabajar en lo socio emocional porque la pandemia trajo como secuelas importantes a este nivel y tenemos que dedicarle tiempo”.

LAS OPINIONES DE LOS DIRECTIVOS Y SUPERVISORES

“La escuela es un espacio único y privilegiado que permite la reflexión sobre las actitudes cotidianas, la jornada tuvo un impacto emocional positivo en los estudiantes”.

Claudia Yacante, Directora de la escuela Normal Belgrano Caucete.

“Fue un espacio de escucha de reflexión de estudiantes y docentes, donde identificaron como se relacionamos con nuestros pares, con nuestros compañeros”

Andrea Fernández, Supervisora de Educación Primaria, Gestión Privada.

“Los chicos nos enseñaron en el cierre cuanto saben y que no están tan equivocados en lo que ellos entienden por derechos , Fue una buena jornada”

Gustavo Álvarez, Director de Educación Secundaria Colegio Merceditas de San Martin CESAP.

“Le permitió a nuestros estudiantes pensar y reflexionar sobre el trato hacia uno mismo y hacia el otro. Son espacios que permiten a las instituciones proponer acciones que tiendan a evitar la vulnerabilidad de los derechos humanos y sexuales”

María Azucena, Supervisor Escolar de Educación primaria zona II , Angaco – San Martín.

“Los chicos pudieron ver que el maltrato se ha naturalizado, un claro ejemplo fue el testimonio de un pequeño de Salita de 4 años, que contaba como el papá maltrata a su mamá todo el día. Además le enseñaba a pegarle a su mamá y su padre aplaudía cuando lo hacía. Esto nos llenó de tristeza”

Mariela Penizi, Directora de la ENI 22 de Rivadavia.

“Fue importante porque se trabajaron temas muy actuales como: violencia y bullying. Los vínculos y las relaciones son temas que atraen a los jóvenes, porque es donde suelen tener algunas dificultades, que es lo que evidencian la Dirección de Nivel Secundario”.

Padre Luis Garcés, Representante Legal del Colegio Parroquial San Juan Bosco.