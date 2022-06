Destacados expositores y conclusiones en el cierre

Participaron la ministra de la corte Adriana García y el secretario de Seguridad Carlos Munisaga. Se elaboraron aportes para una guía de recomendaciones.

Con una amplía concurrencia de público se desarrollaron los últimos paneles de expositores y las conclusiones del Segundo Seminario Internacional “Los desafíos de la Comunicación frente a los discursos de odio”.

Expusieron los doctores Daniel Feierstein, Emmanuel Kahan y Sergio Torres. Posteriormente y para el cierre de las disertaciones, se presentaron el secretario de Seguridad de la provincia Carlos Munisaga y la ministra de la Corte de Justicia Adriana García Nieto.

Munisaga se refirió al sistema de información, lo analizó y apuntó a sus efectos.

“Yo emito mi opinión y confirmó mi identidad sin que haya una comunidad porque ese régimen me hace creer libre y creativo que estoy expresando la verdad en realidad al sistema no le importa la verdad y es una guerra de información y aparecen distintas realidades y la fake news. No me interesa si es verdad sino que ratifica mi posición aun en contrario a otra identidad y ese escenario estamos viviendo. A su vez con un desgaste de democracia representativa que no puede construir procesos de progreso”, indicó Munisaga.

“La crisis de representación tiene que ver con el propio sistema que no termina de resolver o generar un proceso de progreso y eso va desgastando y frustrando”, añadió.

Por su parte la doctora Adriana García Nieto se refirió a la libertad de expresión y los discursos de odio.

“Cuando protegemos la libertad de expresión decimos qué aquí no entra. Las expresiones insidiosas que fomentan la tolerancia y el racismo son tan perniciosas que los delitos de lesa humanidad comienza por allí”, dijo.

Las conclusiones

Luego del desarrollo de los talleres en forma grupal, fue articulada la coordinación del trabajo en el seminario de manera común, con la identificación de puntos específicos y centrales para la producción de la “Guía de recomendaciones para una cobertura y tratamiento mediático de discursos de distorsión y negación del holocausto” y “Manual para moderar interacciones en redes sociales”.