Después de la crisis, Wanda y Mauro Icardi celebran su aniversario

Tras una intensa semana, la polémica con la China Suárez y una reconciliación que dio que hablar, la pareja festejó la fecha especial en las redes.

Durante una semana, Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron en vilo al país. Todo comenzó con una explosiva publicación de la empresaria y la filtración de los chats entre el jugador y la China Suárez. Pero el escándalo llegó a su fin. Puertas adentro, la pareja habló y determinó su reconciliación, que luego anunciaron en las redes sociales. Ahora, pocos días después de que se calmaran las aguas, el matrimonio celebró un nuevo aniversario.

Como no podía ser de otra forma, el posteo llegó desde la cuenta de Instagram del delantero del PSG. “27/10. Una fecha muy importante para nosotros. Feliz aniversario, Wanda. Otro año más juntos. Muchos sueños vividos, muchísimos más por vivir”, escribió en el epígrafe de una foto en blanco y negro de ambos vestidos de gala y besándose. Para evitar cierto tipo de reacciones, Icardi decidió cerrar los comentarios de la publicación, que alcanzó más de 300.000 likes en apenas dos horas.

Por su parte, Wanda decidió mantener el silencio en sus perfiles sociales. El último posteo relacionado a la pareja que hizo en sus redes fue el anuncio de la reconciliación. En cuanto al aniversario, la mánager deportiva no emitió comentario alguno ni a través del feed ni de sus historias.

Cuando Nara hizo el sorpresivo anuncio, contó que le había pedido el divorcio a Icardi y que, prontos a firmar los papeles, él le mandó una carta. “Ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, advirtió ella. Y cerró: “Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años pero, con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”.

Horas después, fue Yanina Latorre al aire de Los ángeles de la mañana (eltrece) quien leyó dio a conocer el texto que el futbolista le dedicó a su esposa. “Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, nunca te inventé nada, solamente tuve un error de pelotu… Te estás equivocando y mucho y no te das cuenta. No soy una persona de mie…, soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos”, expresa la misiva de Mauro.

“Soy una persona que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon. No puedo seguir aguantando tus malos tratos. Arruinaste todo por un chat que no significaba nada para mí. Gracias por todo lo que fuimos, por las hijas que me diste, por hacerme feliz y luchas. Espero que seas feliz y, si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo”, concluye.