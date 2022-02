Desde la UISJ Joven quieren abrir las fábricas a los consumidores. Industriales, empresarios y emprendedores de todo el país visitarán la provincia los días 10 y 11 de marzo. Se espera la presencia de unos 100 participantes. Buscan fomentar y hacer conocer la industria sanjuanina.

Escribe: Omar Andrada

La sangre nueva de la Unión Industrial de San Juan, encarnada en la rama Joven, realizará entre el 10 y 11 de marzo la Junta Federal Joven que recibirá a industriales y empresarios de todo el país.

Fernando Nieto, vicepresidente de ese cuerpo estuvo en el programa Diario 35 de Zonda TV y asegura que esperan la participación de entre 80 y 100 industriales de todas las provincias argentinas.

Nieto afirmó que “son dos días de jornadas completas donde vamos a visitar industrias, realizar reuniones con diferentes funcionarios de gobierno y encuentros de camaradería”.

Explicó que “el lineamiento en el que trabajamos es en dar a conocer la industria, abrir las fábricas, darle la posibilidad a toda persona que quiera para que conozca que es lo que se fabrica, cómo, qué insume y cuál es el proceso productivo”.

Las razones las funda en la creencia de “que es la forma de revalorizarla, de acercar la industria al consumidor y en cierta manera hacer una militancia industrial, no política, sino real en el país porque creemos que la salida es entre todos, con el campo, el comercio, la educación y no de un sólo sector”.

“Somos un grupo de industriales que queremos fomentar y dar a conocer la industria”.

Nieto secunda en la rama Joven de la Unión Industrial a Micaela Taboada Gil, quien es la presidenta, pero además integra el directorio de la Unión Industrial de San Juan (UISJ) y la Unión Industrial Argentina (UIA) y amplió que “la Unión Industrial Argentina, que es la cámara madre, tiene su departamento Joven presidido por Tomás Caradosián, dentro del cual San Juan tiene sus miembros”.

Acotó que fue acá en San Juan donde “surgió la primera Junta Federal, allá por 2019, en el cual se recibió a industriales de todas las provincias. Luego se fue llevando a otras provincias y hemos visitado Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Rioja y Santa Fe, entre otras”.

Comentó que “el industrial en algún sector de la sociedad no está bien visto y es gran responsabilidad de nosotros, de no haber abierto las fábricas, no haberse dado a conocer, de no mostrar lo importante que es un producto, lo que hay detrás y lo que genera”.

“En base a esto”, añadió, “están las Juntas Federales en las que queremos que todo el país sepa que se hace en cada provincia, conozca los procesos productivos, las fábricas, sus colaboradores y todo el círculo que tiene la producción”.

Amplió que “la Junta Federal tiene ese objetivo. Al modelo San Juan lo mostramos con mucho orgullo, nos sentimos parte y es algo que a nivel nacional se mira”.

Luego detalló que el 10, a partir de las 19, se va a desarrollar el evento Empresar con importantes disertantes.

Además, durante la Junta Federal van a visitar empresas de Los Berros, 25 de Mayo, Albardón, Capital y Rivadavia.

Finalmente resaltó que “el departamento Joven de la Unión Industrial tiene representación de casi 360 cámaras, más del 50% está conformada por mujeres, tenemos un alcance de más de más de 600 industriales en total”, concluyó.