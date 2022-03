Desde hoy nueva dosis a quienes tienen Sputnik y viajan al exterior. La vacuna rusa no fue aprobada por la Organización Mundial de Salud por la falta de documentación. Las personas deben presentar un consentimiento.

Desde este lunes, se llevará a cabo la vacunación para las personas que hayan recibido la Sputnik V y acrediten motivos de viaje al extranjero. Dichas personas que requieran recibir la nueva dosis, deberán presentar carnet de vacunación o la plataforma digital donde figuren las dosis aplicadas y llevar firmado el consentimiento informado.

Para obtener el mismo, los interesados deberán acceder al sitio oficial de SI San Juan, completar los datos que solicita la declaración, imprimir el formulario y llevarlo firmado.

La vacunación, se llevará a cabo en el puesto de Vacunación que funciona en el Centro de Convenciones.

La vacuna rusa no fue aprobada hasta ahora por la Organización Mundial de Salud por la falta de documentación, y la invasión a Ucrania y posterior medidas contra el gobierno de Vladimir Putin parece indicar que esa novedad no se producirá en forma inmediata.

En esa línea, Estados Unidos y Europa han impuesto restricciones respecto a las personas que quieran ingresar a los países y en este sentido Argentina autorizó que aquellos que quieran viajar a los destinos que no autorizan la vacuna rusa podrán aplicarse una cuarta dosis de otro activo.