Desde el hospital, habló el canillita que fue atropellado por un conductor que escapó

A dos días del accidente vial que involucró a un canillita, el conductor del vehículo que lo embistió no ha sido localizado.

El último lunes, alrededor de las 6:05, se encontraba un grupo de trabajadores frente a la planta impresora de un diario, ubicada en lateral de avenida Circunvalación pasando Alem, en Capital.

Estos canillitas esperaban para retirar los diarios y disponerse luego a comenzar con sus actividades cuando de pronto apareció un utilitario marca Peugeot Partner, de color blanca, que embistió a todas las motos que estaban estacionadas y que pertenecían a los trabajadores.

Como consecuencia de ese impacto, ese conductor atropelló a uno de los hombres que estaba allí.

Se trata de Pablo Bartifusa, un canilla de 61 años de edad, que quedó tendido en el piso.

La víctima sufrió serias lesiones. Entre ellas fractura costal múltiple, fractura de escápula izquierda y traumatismos.

Pablo es canillita desde hace aproximadamente 7 años y vive en el barrio Los Andes.

Desde el Hospital Rawson, Zonda digital pudo dialogar con él. Contó que ha sufrido la fractura de 5 costillas y del omoplato izquierdo.

“Tengo las costillas rotas y parece que una de ellas habría perforado un pulmón. Ahora, estoy en internado en Clínica Médica y me harán unos estudios para ver como están mis pulmones. Me han puesto respirador”, explicó Barifusa, quien también es vendedor de Diario Zonda.

Al referirse al accidente, comentó que “yo estaba de espalda cuando me atropelló. Quedé en el piso y el siguió. Se escapó. Lo que sí se es que chocó a todas las motos. La mía, que es una 110 ha quedó destruida. No sirve más. Esa moto me servía para trabajar”.

Barifusa afirmó que el personal policial de la Seccional Tercera está encargado en buscar al automovilista.

“Están trabajando bien. Me tomaron la denuncia acá estando internado y sé que hoy estuvieron entrevistando a todos los canillas que quedaron con sus motos dañadas. Espero que puedan ubicar a esa persona que ha hecho todo este daño”, dijo.

Desde la Policía señalaron que continúan con las investigaciones para dar con el paradero del aquel conductor.

Por su parte, los compañeros de Barifusa solicitaron a través de las redes sociales, a toda persona que tenga algún dato sobre aquel desconocido que lo aporten a la comisaría de Trinidad.