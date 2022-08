Desde el Gobierno señalan que el paro no tiene relación con SJ

El gobernador Sergio Uñac aseguró que el reclamo es nacional y no hacia la provincia. Dijo que en SJ se hizo un gran esfuerzo para que los salarios superen a la inflación y que hay que “buscar justos equilibrios” en relación al llamado de la Ctera.

El gobernador Sergio Uñac en rueda de prensa se refirió al paro docente convocado para mañana por la Ctera y al que adhiere Udap.

En ese sentido afirmó que “tratamos de evitar que los paros se desarrollen con carácter solidario porque hemos hecho un gran esfuerzo para superar en varios puntos la inflación”.

Sin embargo, expresó que “conversaremos con los distintos sectores para ver cual es la posibilidad de seguir impartiendo educación” y a renglón seguido destacó que “hemos abonado el diálogo, hubo un momento de tensión, pero a partir de ahí buscamos justos equilibrios y después que se reconozcan los esfuerzos que hacemos todos los sanjuaninos”.

Posteriormente analizó que “es verdad que es una jornada nacional y que les deben pedir solidaridad, pero la idea es que superemos esto de la mejor manera teniendo en cuenta el esfuerzo que hemos hecho hace algunos meses”, en referencia al aumentó salarial que otorgó la provincia a los docentes.

Por su parte, el vicegobernador, Roberto Gattoni, se expresó en el mismo sentido en una entrevista en Zonda TV.

“El paro no está vinculado al reclamo salarial de la provincia de San Juan sino a los jubilados y solidario con Chubut “, indicó. Para luego analizar que seguramente habrá acatamiento en San Juan “porque es un tema nacional impulsado por CTERA”. Y subrayó que “somos respetuosos de este tipo de manifestaciones, pero hay que separarlo porque San Juan otorgó un aumento que ya está en el 65% desde el mes pasado y está por encima de la inflación de septiembre”. No obstante subrayó que en ese mes se va a realizar la cláusula de revisión salarial prevista, y “la idea es que el Nivel Inicial, quienes tienen los salarios más bajos en la cadena, siempre estén protegidos y resguardados como lo están actualmente.”, concluyó.

En rueda de prensa había manifestado también que el motivo del paro “es problema de ANSES no de los sanjuaninos”

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RECLAMOS?

El secretario general de UDAP, Luis Lucero, en Zonda TV destacó los principales reclamos de Ctera en el paro de mañana.

“El plan de lucha comienza el miércoles con un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. UDAP va a participar en Buenos Aires y Chubut”, aseguró.

“El año pasado por gestiones de la Ctera se logró un adelanto del 11% de marzo de 2022 que se aplicó en diciembre de 2021. Por eso en marzo de 2022 hubo un incremento de la movilidad del 9,38%”. Sin embargo indicó que “a la fecha los efectos inflacionarios son tan groseros que han quedado relegados por lo menos 30 puntos. Pedimos ese recupero de enero a la fecha. Luego un índice que determine la movilidad en septiembre y sopese una proyección de no menos del 75% de inflación en el año”.

Agregó que “en SJ hemos presentado petitorios al gobernador y a la ministra de educación porque nuestros docentes jubilados tienen que ver con educación. y en las paritarias nacionales se discute el tema de los jubilados”.

Reveló que otro tema de coyuntura es “la grave situación de algunas provincias como Mendoza, San Luis, Santa Fe y Corrientes que tienen paritarias pero no han sido convocados o no han dado cumplimiento a lo acordado y otras que ni siquiera por decreto resuelven la problemática”.

Otro es el de “la criminalización de la protesta, la demonización de la dirigencia. La persecución sobre los sindicatos docentes que se da en Río Negro, Chubut y Santa Cruz”. en este marco se solidarizan con ATECh de Cubut y ADOSAC de Santa Cruz solicitando la absolución de Santiago Goodman.