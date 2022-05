Descubrió que su novio robaba y se drogaba, encima le dio una paliza

El calvario de una sanjuanina que era violentada verbalmente hasta que su novio le dio una terrible paliza.

Otra vez, una dura historia de violencia de género sale a la luz en la provincia. Se trata del calvario que vivió una mujer con su novio y que terminó en una brutal agresión y una condena en la justicia.

De acuerdo a lo consignado por fuentes judiciales, una mujer estuvo en pareja durante cinco años con Jorge Maximiliano González, fruto de la cual tienen un hijo de tres años de edad.

Durante la relación, la mujer comenzó a descubrir que Maximiliano se drogaba y robaba, señalan las fuentes. Además, él la comenzó a agredir verbalmente.

El pasado 14 de diciembre de 2021, siendo las 00:30 horas, mientras la denunciante se encontraba en su habitación en la cama, comenzó a discutir con el imputado que le decía “yo de acá no me voy a ir y vos tampoco te vas a ir. Sos una hija de [email protected] Sos una [email protected]@ por eso te querés quedar sola”, ella prefirió no contestar.

A Gonzalez le molestó que no le contestara, se le acercó sin mediar palabras y comenzó a golpearla con golpes de puño en el brazo y pierna costado izquierdo, como así también en la cabeza costado izquierdo, le pegó varias piñas, sin saber precisar cuantas. Ella le pedía a su pareja que por favor no le pegara más y que pensara en su hijo y ahí dejó de pegarle.

Este jueves, fue condenado a 6 meses de prisión de condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vinculo y por ser cometidas en contexto de violencia de genero. Además, le impusieron reglas de conducta.