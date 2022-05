Desamparados: Islas prepara cambios para mañana

Tras los malos resultados, el entrenador del Víbora decidió mover la estantería y realizaría cuatro modificaciones para recibir a Estudiantes de San Luis.

El barco puyutano deambula sin rumbo en el Federal A. Hace tres fechas que no gana

y se encuentra en zona de descenso. Lo más preocupante es que el equipo no levanta futbolística y físicamente.

Ante esta dura realidad, el entrenador Luis Islas decidió meter mano dura en el once titular para enfrentar esta noche a las 21.30 a Estudiantes de San Luis en la cancha de Trinidad.

El primer volantazo será en el arco, Jairo Díaz ingresará por Minaglia, de flojas actuaciones

en los últimos partidos. En defensa José Cesarini reemplazará a Marcos Cabrera. Luego en el medio Javier Pereyra ocupará el lugar de Nicolás Quiroga y la otra variante que se podría dar es la salida del Matías Garrido en lugar de Saúl Abecasis.

De esta manera el ex campeón del mundo México 1986 buscará levantar

el ánimo de Desamparados que necesita de manera urgente regresar a la victoria.