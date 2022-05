Desamparados, en el Templo y con Islas

Desamparados recibe esta noche a Cipolletti de Río Negro, por la séptima fecha del torneo. Este jueves arribó a la provincia el nuevo entrenador Víbora y estará en la cancha de Trinidad, donde se juega desde las 21.30. El campeón del mundo ya conoció el plantel y las instalaciones.

Tiempos de recambio en Desamparados. Las ilusiones se renuevan y la intranquilidad por los resultados que no aparecen pasan por estas horas a un segundo plano.

Ahora reina el optimismo. Desde que se hizo oficial el nombramiento de Luis Islas como DT sucede eso. No es para menos. El flamante entrenador tiene un peso fuerte en el fútbol argentino, no solo por haber sido campeón mundial con la Argentina en México 86, también por haber compartido con Diego Maradona un par de temporadas como parte del cuerpo técnico.

Ayer Islas llegó a la provincia para formalizar todo y hacerse cargo de Desamparados en el Federal A. Conoció el plantel que entrenaba en la cancha de Trinidad, y por la tarde estuvo en las instalaciones de Sportivo Desamparados.

En medio de estos vientos de cambio, esta noche el Víbora tiene un duelo bravo, ante uno de los tres invictos que posee el Grupo A del Federal A de fútbol.

Por la séptima fecha, enfrenta a Cipolletti, a quien recibirá en el Templo del Barrio Atlético. Todavía no se sabe si con Islas en el banco o en la platea, pero está claro que le servirá para tener su primer diagnóstico en terreno.

El Víbora viene de perder categóricamente en Bahía frente a Villa Mitre, por 4-0.

La visita viene de quedar libre, y anteriormente, le ganó a Villa Mitre, por la mínima diferencia, en La Visera de Cemento.

Se viene un lindo duelo, con expectativas por parte del pueblo puyutano como para encarar un nuevo proceso.