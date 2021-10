Depositan los fondos de la Tarjeta Social del mes de octubre

Se informa a los beneficiarios que podrán acceder a los fondos para hacerle frente a las necesidades alimentarias que tengan.

La Dirección de Políticas Alimentarias, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, informa que desde este miércoles 20 de octubre se habilitará la ayuda social para todos los beneficiarios.

La Tarjeta Social tiene como objetivo asistir a familias vulnerables de San Juan en la compra de alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales esenciales, con la finalidad de mejorar el aporte calórico proteico y fomentar hábitos alimentarios saludables.

Quiénes son los beneficiarios de la Tarjeta Social

Personas en situación de vulnerabilidad acreditadas con informe social del ministerio.

No posean beneficios sociales de jubilación y/o pensión.

No trabajen en relación de dependencia, pública o privada.

No sean beneficiarios de Tarjeta Alimentar.

No sean beneficiarios de programas del Estado Nacional.