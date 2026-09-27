La última fecha de la Primera División de la Liga Sanjuanina definió dos descensos. Carpintería aseguró la permanencia con un empate ante Peñarol.

Zondina y Defensores de Argentinos se fueron a la B local.Gentileza De Local.

La última fecha de la Primera División de la Liga Sanjuanina resolvió la permanencia y los descensos: Zondina y Defensores de Argentinos perdieron la categoría y jugarán la próxima temporada en la B local. La definición también dejó a Carpintería asegurado en la máxima división tras igualar con Peñarol.

Zondina necesitaba ganar y esperar otros resultados, pero cayó 1-0 ante Minero y no pudo sostenerse en Primera. El equipo de Zonda volverá a la segunda categoría después de cinco años en la máxima división, según el dato consignado por la jornada. La derrota además dejó al departamento sin representantes en Primera, una situación que no se registraba desde hacía seis años.

Defensores de Argentinos tampoco logró el objetivo de permanencia y perdió 4-0 frente a Atenas. El club descendió después de una sola temporada en Primera División y deberá regresar a la B local. En términos deportivos, la campaña quedó cerrada sin margen para sostener la plaza en la última fecha.

Carpintería sumó el punto que necesitaba al empatar 2-2 con Peñarol y aseguró su continuidad en la categoría. Ese resultado terminó de completar la tabla de definiciones de una fecha en la que también se registraron los triunfos de López Peláez sobre Rivadavia por 2-1, de Unión por 5-0 ante Villa Ibáñez y de 9 de Julio por 10-1 frente a Sarmiento.

Con esos resultados, la Liga Sanjuanina cerró la temporada con dos descensos confirmados y con Zonda sin equipos en la máxima categoría local. La próxima temporada tendrá a Zondina y Defensores de Argentinos compitiendo en la B, mientras Carpintería conservará su lugar en Primera.