Mariano Werner (Foton) se quedó con la pole position del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se disputa la 9ª fecha del campeonato y la segunda de la Copa de Oro. El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet S10) terminó tercero en la clasificación y largará desde una posición expectante este domingo.

Werner registró un tiempo de 1m27s946 y superó por 0s588 a Agustín Canapino (Chevrolet S10, Canning Motorsport), que fue segundo. Martínez completó el trío de punta a 0s751 del ganador, en una tanda que reunió a 13 máquinas en pista. El resultado lo deja bien posicionado para la final, en una categoría donde la clasificación ordena buena parte de la estrategia de carrera.

Antecedente reciente Werner alcanzó su 23ª pole en la categoría, esta vez con la Tunland G7. El piloto entrerriano venía de cumplir una sanción en Balcarce, donde la CAF —el organismo que resuelve las sanciones dentro de la categoría— lo excluyó de la carrera por exceder la compresión del motor, pese a que allí había logrado la pole y ganado su serie. Ese antecedente vuelve a ubicar su actuación bajo seguimiento técnico y reglamentario en el marco del campeonato.

Régimen disciplinario Según determinó la CAF, Werner también deberá pagar una multa y largar último en la próxima Final en la que participe. Esa resolución introduce una variable deportiva y reglamentaria para sus próximas presentaciones, más allá del resultado obtenido en La Plata. En paralelo, la sanción no altera el dato inmediato de la clasificación, donde el entrerriano volvió a ubicarse al frente del clasificador.

Agenda de carrera La transmisión del TC Pick Up en La Plata será este domingo 18 de octubre, de 10 a 15, por Canal 9 y Motorplay. La primera serie comenzará a las 9.25 y la Final se correrá a las 13.10. Para Martínez, la definición ofrecerá la oportunidad de sostener el ritmo mostrado en clasificación y buscar un lugar en el podio.