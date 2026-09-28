El arquero de Cabo Verde contó que la exposición alteró su vida cotidiana y la de su familia. También relató un error en el regreso de su selección a la competencia.

El arquero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, dijo que la exposición posterior al Mundial 2026 le hizo perder privacidad y tranquilidad. En una entrevista con el periódico británico The Observer, sostuvo que el cambio en su vida se profundizó después de su llegada a Colo Colo.

El futbolista explicó que la transformación comenzó tras la actuación de su seleccionado en el torneo, donde Cabo Verde tuvo una participación que él mismo describió como histórica. Sus actuaciones lo convirtieron en uno de los nombres más reconocidos del plantel y abrieron una nueva etapa en su carrera, que incluyó su salida del Grupo Desportivo de Chaves, de la segunda división de Portugal, rumbo al club chileno.

Exposición cotidiana

Vozinha afirmó que hoy ya no puede realizar actividades simples sin ser reconocido por los hinchas. “Si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, expresó. También señaló: “He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos de la que tenía. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o me pide un autógrafo”.

El arquero agregó que la situación se agravó por personas que lo filman sin que él lo advierta. “O, peor, alguien me está filmando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, dijo. Según su relato, la exposición también alcanzó a su familia, ya que sus padres siguen viviendo en Cabo Verde y algunos simpatizantes comenzaron a acercarse para pedirles fotografías.

Del Mundial a la competencia continental

La mayor visibilidad de Vozinha se produjo durante el Mundial 2026, cuando Cabo Verde enfrentó a la Selección argentina en los dieciseisavos de final. Después de ese torneo, el arquero pasó al fútbol chileno y se incorporó a Colo Colo, en una transferencia que marcó un salto respecto de su paso por el ascenso portugués.

Tras el Mundial, Cabo Verde retomó la competencia por la clasificación a la Copa Africana de Naciones. En el partido ante Malí, el equipo perdía 2-1 cuando Vozinha salió lejos de su área para intentar cortar un avance rival, quiso controlar la pelota con el pecho y perdió la posesión. La jugada terminó en el tercer gol de Malí y el encuentro finalizó 3-1.

El episodio quedó como una de las imágenes del regreso de Cabo Verde a la competencia después del Mundial. Para Vozinha, el desafío más visible no pasó solo por el rendimiento deportivo, sino por la adaptación a una notoriedad que, según dijo, modificó por completo su vida cotidiana.