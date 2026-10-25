La Villa eliminó a Árbol Verde por penales en la cancha de Colón, mientras que Libertad Juvenil dejó en el camino a Villa Hipódromo. Los dos finalistas tuvieron a sus arqueros como figuras en las definiciones.

Villa Obrera busca su regreso a primera y dio el primer paso este domingo al vencer a Arbol Verde. Gentileza Tierra Deportivam

La Primera B del fútbol sanjuanino ya tiene a sus dos finalistas por el segundo ascenso a Primera División. Villa Obrera y Libertad Juvenil ganaron sus respectivas semifinales por penales y ahora irán por el boleto a la máxima categoría.

Villa Obrera dio el primer paso ante una multitud que la acompañó en la cancha de Colón.





Después de igualar 1-1 durante los 90 minutos frente a Árbol Verde, la Villa se impuso por 5-3 en la definición desde los doce pasos.

Agustín Muñoz convirtió para Árbol Verde, mientras que Armando Ríos anotó para Villa Obrera. En los penales apareció la gran figura de la tarde: el arquero Ignacio “Nacho” Ramírez, quien contuvo dos remates y resultó determinante para que su equipo avanzara a la final.





Libertad Juvenil también festejó desde los doce pasos

En la otra semifinal, Libertad Juvenil y Villa Hipódromo protagonizaron un encuentro cargado de emociones que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario.

La definición fue todavía más ajustada: Libertad se impuso por 6-5 y consiguió el pasaje a la final.





El gran héroe fue el arquero Martín Bustos, que atajó el penal decisivo y desató el festejo de Libertad Juvenil. Su actuación tuvo un valor especial: el sábado también había sido protagonista en la definición por penales de la cuarta división, en la que su equipo consiguió convertirse en finalista.





Ahora, Villa Obrera y Libertad Juvenil se enfrentarán por el segundo ascenso a Primera División del fútbol sanjuanino, con la ilusión de cerrar la temporada con el salto de categoría.