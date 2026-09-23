El equipo sanjuanino ganó 3-1 en la Copa Internacional Brasil Atacadista. El certamen le sirve como preparación para la temporada 2026/27.

UPCN San Juan Vóley debutó con una victoria en la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputa en Joinville, Brasil, como parte de la preparación para la temporada 2026/27. El equipo sanjuanino superó 3-1 a Fluminense y sumó su primer resultado positivo en el certamen.

El partido tuvo un desarrollo adverso en el inicio, ya que UPCN perdió el primer set por 25-19. Luego revirtió el marcador en un tramo de alta paridad y exigencia, con un segundo parcial que se definió 32-30 y resultó decisivo para el resto del encuentro.

Control del juego A partir de ese set, el conjunto argentino sostuvo el dominio y cerró los dos parciales siguientes por 25-21 y 25-23. La victoria le permitió acumular minutos de competencia en una instancia de rodaje previo al inicio de las competencias oficiales.

El torneo funciona como parte de la pretemporada del plantel sanjuanino y reúne a equipos de la plaza local y regional. Según la información difundida, el certamen se disputa hasta el domingo 27 en el Ginásio da Univille, con la participación de Joinville Vôlei, Vôlei APAN, Fluminense, ADV Jaraguá y UPCN San Juan Vóley.

Próximo partido UPCN volverá a presentarse el viernes 25 de septiembre, a las 19:30, frente a Vôlei APAN, por una nueva fecha de la Copa Internacional Brasil Atacadista. Ese compromiso será otra referencia para medir el avance del equipo en la preparación de cara a la temporada 2026/27.