El equipo sanjuanino logró su segunda victoria en la Copa Internacional Brasil Atacadista, en Joinville. Este sábado enfrentará a ADV Jaraguá en la penúltima fecha.

UPCN San Juan Vóley sumó este viernes su segunda victoria consecutiva en la Copa Internacional Brasil Atacadista, al superar por 3-0 a Vôlei APAN Blumenau en Joinville, Santa Catarina. Los parciales fueron 25-15, 25-15 y 25-20.

El resultado le permitió al conjunto sanjuanino sostener el invicto en el certamen y extender una preparación que, según la información difundida, forma parte del trabajo de cara a la temporada 2026/27. En términos deportivos, el torneo le ofrece rodaje competitivo frente a equipos brasileños antes del inicio formal de la próxima campaña.

Rendimiento y variantes Desde el inicio, UPCN mostró intensidad y solidez en ataque, bloqueo y defensa, de acuerdo con el parte del partido. Esa superioridad le permitió controlar el desarrollo y resolver el encuentro en sets corridos, sin ceder parciales. Además, el cuerpo técnico utilizó el cruce para probar variantes en la formación y en la rotación de jugadores.

El entrenador Fabián Armoa dispuso modificaciones a lo largo del partido y presentó una alineación inicial distinta de la utilizada en el debut ante Fluminense, encuentro que también terminó con triunfo sanjuanino por 3-1. La secuencia de resultados muestra que el equipo está aprovechando la competencia para ajustar alternativas tácticas y observar respuestas individuales en un contexto de exigencia internacional.

Lo que viene UPCN volverá a jugar este sábado, a las 17, frente a ADV Jaraguá, en la penúltima jornada de la Copa Internacional Brasil Atacadista. Ese compromiso será el siguiente paso del equipo en un torneo que, por calendario y nivel de rivalidad, funciona como parte central de su preparación previa a la próxima temporada.