El equipo sanjuanino venció 3-2 a Joinville Vôlei y cerró con cuatro triunfos su primera participación en el torneo.

UPCN San Juan Vóley se consagró campeón invicto de la Copa Internacional Brasil Atacadista al derrotar este domingo por 3-2 a Joinville Vôlei, en un partido definido en tie break. El equipo sanjuanino completó así cuatro victorias en cuatro presentaciones en su primera participación en el certamen.

La definición se jugó en el Ginásio da Univille, en Joinville, Santa Catarina, ante el local y en un contexto de exigencia competitiva alta por la presencia de equipos brasileños. El resultado le permitió a UPCN cerrar una campaña perfecta en un torneo que funcionó como parte de la pretemporada.

Desarrollo del partido El conjunto local ganó el primer set por 25-19, pero UPCN revirtió el trámite con parciales de 25-17 y 25-21. Joinville Vôlei igualó luego el marcador al imponerse 25-19 en el cuarto set, lo que llevó la definición al quinto parcial.

En el tie break, el desarrollo fue punto a punto hasta el tramo final. UPCN sostuvo la ventaja y cerró el encuentro 15-13 con un remate de Alejandro Toro, acción que selló el campeonato para el equipo sanjuanino.

Antecedentes y próximos pasos Antes de la final, UPCN había superado a Fluminense, Vôlei APAN Blumenau y ADV Jaraguá, además del triunfo ante Joinville Vôlei en la definición. La competencia permitió al cuerpo técnico probar formaciones, variantes y alternativas de juego frente a rivales de nivel internacional.

Tras la consagración en Brasil, el plantel regresará a San Juan para completar el último tramo de la preparación. El próximo compromiso oficial será la Supercopa, programada para el 16 y 17 de octubre en Buenos Aires, instancia que marcará el inicio de la temporada 2026/27.