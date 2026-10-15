El plantel en el último entrenamiento en San Juan antes de partir a Buenos Aires para el primer compromiso deportivo de la temporada.

UPCN San Juan Vóley iniciará este viernes 16 de octubre la temporada 2026/2027 con la disputa de la Supercopa, el primer título del calendario nacional. El equipo sanjuanino, campeón de la Liga Argentina, enfrentará a Boca Juniors desde las 21 en una de las semifinales del certamen. El partido se jugará en el Polideportivo Gorki Grana, en Morón, provincia de Buenos Aires, y podrá verse por Fox Sports y el canal oficial de ACLAV en YouTube.

La competencia reunirá durante dos jornadas a cuatro de los principales equipos del vóleibol argentino. La otra semifinal la disputarán Ciudad Vóley y Monteros Vóley, este viernes a las 18. Los ganadores avanzarán a la final del sábado 17, programada para las 21, mientras que el partido por el tercer puesto se jugará ese mismo día a las 18. La definición de ese cuadro importa porque ordena el inicio formal de la temporada y determina al primer campeón del año.

Preparación previa

El plantel conducido por Fabián Armoa llega a este compromiso después de una preparación con amistosos y viajes internacionales. Primero recibió en San Juan al seleccionado de Japón B, con dos partidos preparatorios. Luego viajó a Brasil para disputar la Copa Internacional Brasil Atacadista, en Joinville, Santa Catarina. En ese torneo ganó sus cinco partidos y se quedó con el título tras vencer por 3 a 2 a Joinville Vôlei en la final.

Antecedentes y objetivo

UPCN buscará recuperar la Supercopa, torneo que conquistó por última vez en la temporada 2021/2022, cuando derrotó a Ciudad Vóley en la final. Además, mantiene la base del plantel campeón de la Liga Argentina e incorporó jugadores para afrontar una agenda que también incluye la Superliga Argentina de Vóleibol, la Copa ACLAV y el Campeonato Sudamericano de Clubes, certamen que otorga una plaza para el Mundial de Clubes. Ese recorrido vuelve a ubicar al club sanjuanino en una competencia con impacto deportivo y proyección internacional.

Historia institucional

El club atraviesa esta temporada en el marco de sus 20 años de vida institucional. En su trayectoria, UPCN figura como máximo ganador del historial de la Copa Master y la Supercopa: obtuvo seis ediciones de la primera, en 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 y 2017, y sumó la Supercopa 2021/2022. Ese antecedente explica por qué el debut de este viernes funciona como punto de partida de un calendario exigente y como un nuevo examen para el campeón argentino.

Plantel para la temporada

UPCN afrontará la temporada 2026/2027 bajo la conducción de Fabián Armoa con Mateo Bozikovich y Gaspar Bitar como armadores; Petar Premovic y Gerónimo Elgueta como opuestos; Alejandro Toro, Leon Meier, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez como receptores puntas; Matheus Alejandro, Imanol Salazar, Iván Quiroga y Pablo Crer como centrales; y Federico Trucco junto a Tomás Ruiz como líberos. El estreno ante Boca Juniors abrirá una temporada que comienza con un cruce de eliminación directa y con la posibilidad de sumar un nuevo título en Morón.