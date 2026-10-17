El Gremial se impuso por 3-0 en Morón, con parciales de 26-24, 25-20 y 25-19, y se clasificó a la final de la Supercopa. Este sábado, desde las 21, enfrentará a Ciudad Vóley por el primer trofeo de la temporada.

UPCN San Juan Vóley comenzó la temporada 2026/2027 de la mejor manera. El conjunto sanjuanino venció por 3-0 a Boca Juniors en el Polideportivo Gorki Grana, en Morón, y se metió en la final de la Supercopa, donde buscará quedarse con el primer título del año.

El equipo dirigido por Fabián Armoa se impuso con parciales de 26-24, 25-20 y 25-19. Después de un primer set parejo, el Gremial encontró mayor regularidad y consolidó su dominio para cerrar el partido en sets corridos.

El opuesto serbio Petar Premovic fue el máximo anotador de UPCN, con 13 puntos, mientras que Luciano Coto se destacó en Boca con 19 unidades.

La victoria le permitió al conjunto sanjuanino avanzar a la definición del certamen, que reúne a los cuatro mejores equipos de la temporada pasada. Su rival será Ciudad Vóley, que también consiguió su clasificación con un triunfo por 3-0 en semifinales. Así, los finalistas de la última Liga de Vóleibol Argentina volverán a encontrarse en una definición.

La final, este sábado

UPCN y Ciudad se enfrentarán este sábado desde las 21 por el título de la Supercopa. El encuentro será televisado por Fox Sports y también podrá seguirse a través del canal de YouTube de Vóley ACLAV.

Antes, desde las 18, Boca Juniors y Monteros Vóley jugarán por el tercer puesto.

El Gremial ya dio el primer paso y ahora buscará coronar su estreno oficial con una nueva conquista para el vóley sanjuanino.