El quince sanjuanino jugará este sábado 17 de octubre por la 12ª fecha del Regional Cuyano. Buscará sostener su racha y seguir en carrera por el Torneo del Interior 2027.

Universitario volverá a competir este sábado 17 de octubre cuando reciba a Los Tordos de Mendoza por la 12ª fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. El partido comenzará a las 15.30 en Pocito y tendrá el arbitraje de Sebastián López. Para el conjunto sanjuanino, el cruce marca el regreso tras un mes de receso y la continuidad de una etapa decisiva del certamen.

El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia llega con dos victorias consecutivas. En su última presentación como local superó 35-32 a Mendoza Rugby Club y luego venció 47-28 a Teqüe en General Ortega, con punto bonus ofensivo. Esa serie le permitió recuperar terreno en la tabla y sostener su posición en la pelea por los objetivos de la temporada.

El antecedente inmediato entre ambos equipos fue en la primera rueda, cuando Los Tordos ganó 55-52 en Mendoza. El conjunto mendocino también llega con resultados recientes favorables: venció 35-27 a Liceo e igualó 21-21 con CPBM. El partido de este sábado, por lo tanto, enfrenta a dos equipos con presente competitivo y con margen acotado en una instancia de definición.

Para Universitario, el encuentro tiene incidencia directa en la recta final del campeonato. La continuidad en la sumatoria de puntos es relevante para sostener sus aspiraciones de clasificación al Torneo del Interior 2027, una plaza que depende del rendimiento en el Top 8 Oro. En ese marco, el rendimiento en casa aparece como una variable central para el tramo final de la competencia.

Formaciones confirmadas: Universitario alineará a Juan Ignacio Magariños, Nicolás Martínez, Santiago Achem; Lautaro González, Federico Fernández; Juan Cruz Magariño, Francisco Marcucci, Santiago Baldi (C); Juan Martín Echegaray, Mariano Lloveras; Leopoldo Mas, Geronimo Arabel, Vito Sambrizzi; Geronimo Adarvez; Geronimo Pastore.

Entre los suplentes estarán Javier Fernández, Facundo Gutiérrez, Alan Pedrol, Francisco Baldi, Juan Ignacio del Carril, Guillermo Quiroga, Valentino Solda y Pedro López.

El resultado de este sábado será un dato clave para medir la evolución del equipo sanjuanino en la fase final del torneo y su posición de cara a la clasificación nacional.