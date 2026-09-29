El club abrió un análisis interno tras los hechos del 19 de septiembre ante Jockey Club. También dijo que colaborará con la Unión Sanjuanina de Rugby.

Universitario Rugby Club informó que abrió una investigación interna por el episodio denunciado durante un partido de la categoría M13 disputado el 19 de septiembre ante Jockey Club. La entidad señaló que el caso quedó bajo análisis de su área de disciplina interna para determinar qué ocurrió y, si correspondiera, definir medidas.

En su comunicado, el club sostuvo que repudia toda forma de violencia, con especial referencia al rugby infantil. “Desde Universitario Rugby repudiamos toda forma de violencia, especialmente en el rugby infantil, que debe ser un espacio de respeto y cuidado para los chicos”, indicó la institución. La posición fue difundida después de conocerse una denuncia vinculada con un incidente ocurrido durante el encuentro.

Actuación interna La institución afirmó que intervino apenas tomó conocimiento de lo sucedido. Según el texto oficial, se activó el área de disciplina interna “para esclarecer lo sucedido y determinar las medidas que correspondan”. Esa instancia permitirá establecer si hubo incumplimientos a las normas del club y qué tratamiento administrativo tendrá el caso.

Intervención de la Unión Universitario también dijo que está a disposición de la Unión Sanjuanina de Rugby y que colaborará con las actuaciones que se lleven adelante. De ese modo, el episodio no queda limitado al ámbito institucional del club, sino que puede derivar en una revisión por parte de la entidad que regula la actividad en la provincia. El comunicado no precisó plazos ni detalló qué tipo de sanciones podrían evaluarse.

Próximos pasos Mientras continúan las actuaciones, el caso permanece bajo investigación dentro de la institución. El único dato confirmado por el comunicado es que el análisis ya está en marcha y que la resolución dependerá de lo que surja de esa revisión interna y de las eventuales intervenciones de la Unión Sanjuanina de Rugby.