El quince sanjuanino jugará este sábado desde las 15.30 en Pocito, por la 13ª fecha del Top 8 Oro. El partido será arbitrado por Cristian Bonilla.

Universitario tendrá este sábado su última presentación como local en el Regional Cuyano 2026, cuando reciba a CPBM en sus instalaciones de Pocito. El equipo sanjuanino buscará reencontrarse con la victoria y cerrar su participación en casa con un resultado positivo.

El encuentro adquiere relevancia por la posición de ambos equipos en la competencia. La Uni mantiene el objetivo de pelear por la quinta posición, mientras que CPBM llega a San Juan con la intención de quedarse con la última plaza disponible para disputar el Torneo del Interior B. Ese escenario vuelve a poner en juego puntos que pueden incidir en la definición de la tabla.

Preparación y contexto Consciente de la exigencia del compromiso, el plantel superior transitó una semana de trabajo intenso, orientada a ajustar detalles para un partido que puede resultar determinante en el tramo final del campeonato. La instancia corresponde a la 13ª fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano, una etapa en la que cada resultado condiciona las aspiraciones de clasificación y ubicación final.

La cita será este sábado desde las 15.30, con Cristian Bonilla como referee. Universitario buscará hacerse fuerte en Pocito, volver al triunfo y despedirse de su localía con una actuación que le permita sostener sus objetivos en el torneo.

Formación confirmada El quince inicial será: Juan Ignacio Magariños, Nicolás Martínez, Santiago Achem; Lautaro González, Juan Cruz Magariños; Federico Fernández, Francisco Marcucci, Santiago Baldi (C); Guillermo Quiroga, Geronimo Arabel; Santino Atencio; Pedro López, Vito Sambrizzi; Leopoldo Mas; Valentino Solda. Los suplentes serán Facundo Gutiérrez, Javier Fernández, Alan Pedrol, Julián Aguiar, Francisco Baldi, Tomás Giménez, Juan Martín Echegaray y Geronimo Adarvez.