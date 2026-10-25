Unión y Desamparados empataron en el Bicentenario. Gentileza De Local

Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados igualaron 1-1 en el partido de ida de la tercera fase del Torneo Regional Amateur y dejaron la serie abierta para la revancha. El encuentro se disputó en el Bicentenario y tuvo alternancia en el juego y en el control territorial. El resultado obliga a ambos equipos a resolver la clasificación en el desquite.

El desarrollo mostró diferencias por tramos. Desamparados manejó mejor varios pasajes, tuvo más la pelota y generó mayores aproximaciones, aunque no logró sostener la ventaja que había obtenido con el gol de Nahuel Rodríguez. Unión reaccionó y encontró el empate por intermedio de Daniel Castro, a los 41 minutos del primer tiempo, lo que modificó el equilibrio del partido. A partir de allí, el trámite quedó más abierto y con menos margen para el error.

Desarrollo del juego

El equipo de Mauricio Del Cero creció después de la igualdad y mostró una propuesta más ofensiva durante varios tramos. En ese funcionamiento sobresalió Javier Gil, por su distribución y equilibrio en la mitad de la cancha. Sin embargo, al conjunto puyutano le faltó mayor contundencia y acompañamiento para Franco Goria, que debió resolver demasiado solo en ataque. Esa falta de peso ofensivo le impidió traducir su mejor circulación en una ventaja más amplia.

Lo que dejó Unión

Del otro lado, Unión encontró peligro con Nahuel Rodríguez, Axel Brizuela y Héctor Pérez, pero en el complemento le costó sostener esa capacidad ofensiva. El equipo sintió el desgaste físico y perdió parte de la intensidad que había mostrado en algunos pasajes del primer tiempo. Esa merma le impidió capitalizar momentos favorables y sostener una presión más constante sobre el área rival.

Con el 1-1 como punto de partida, la serie quedó sin dueño y ambos equipos deberán ajustar rendimientos para la revancha. La definición se jugará en Puyuta, donde Desamparados intentará aprovechar su localía y Unión buscará recuperar variantes para competir con mayor sostén físico y ofensivo. El resultado dejó abierta la clasificación y trasladó la resolución a un segundo partido que será decisivo para la continuidad en el torneo.