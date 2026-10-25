Este domingo juegan la ida de la Tercera Fase en el Estadio del Bicentenario. La revancha será el 1 de noviembre en El Serpentario.

Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause se enfrentarán este domingo por la Tercera Fase del Torneo Regional Amateur, instancia que otorga el ascenso al Federal A. El cruce reúne a dos clubes de San Juan en una serie de ida y vuelta con clasificación en juego. El primer partido se disputará en el Estadio del Bicentenario y la definición quedará para el fin de semana siguiente.

Ambos equipos llegaron a esta instancia después de series ajustadas ante rivales de Mendoza. Desamparados cayó 0 a 1 en la ida frente a San Carlos, pero ganó 3 a 0 en Puyuta y avanzó con un global de 3 a 1. Unión, en tanto, empató 2 a 2 como visitante ante Palmira y sostuvo la clasificación con el triunfo 3 a 1 obtenido en la ida en San Juan, para un global de 5 a 3.

Localía y ventaja deportiva El encuentro de ida comenzará este domingo a las 16:30 en el Estadio del Bicentenario, donde Unión actuará como local porque su cancha, el 12 de Octubre, está sancionada. Desamparados cuenta con ventaja deportiva por haber terminado primero en su grupo en la ronda anterior, por lo que la revancha se jugará en su estadio. Esa condición define que la serie se cierre en El Serpentario, donde se conocerá al clasificado.

Revancha y operativo La vuelta está programada para el domingo 1 de noviembre en El Serpentario, cancha de Desamparados, y allí quedará resuelto qué equipo avanza a la siguiente ronda del certamen. Para el partido de este domingo se habilitará únicamente público local. Las entradas cuestan $15.000 en Popular, $25.000 en Platea, $35.000 en Hall Central y $5.000 para chicos de 6 a 12 años. Las boleterías abrirán a las 14:30 y la venta será solo en efectivo, sin Mercado Pago.

Árbitros e historial El árbitro principal será Fabrizio Lipari, de Jesús María, Córdoba, acompañado por Maximiliano Vacca y Brandon Mansilla como asistentes, y por Alejo Alfonso como cuarto árbitro. Los dos equipos se habían enfrentado este miércoles por los cuartos de final del Clausura de la Liga Sanjuanina, con formaciones alternativas y un empate 1 a 1. En el historial de torneos nacionales, sobre 22 partidos, Desamparados ganó 8, Unión 4 y hubo 10 empates.