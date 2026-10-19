Un dirigente del Azul de Villa Krause cuestionó el operativo y relató restricciones de ingreso, falta de entrada en calor y un vestuario con ácido. Unión ganaba 1-0 ante Atlético Palmira y ampliaba la ventaja en la serie.

La visita de Unión de Villa Krause a Mendoza quedó atravesada por denuncias sobre el operativo de seguridad y las condiciones que, según un dirigente del club, debió afrontar la delegación antes del partido frente a Atlético Palmira. El testimonio fue brindado a TELESOL DIARIO y describió demoras en el ingreso, restricciones para el traslado y dificultades en el vestuario visitante. En paralelo, el equipo sanjuanino disputaba la revancha y ganaba 1-0 con un gol de Nahuel Rodríguez.

De acuerdo con el relato del dirigente, la delegación permaneció detenida sobre la ruta por cuestiones vinculadas a la seguridad. “La policía nos tuvo en la ruta por falta de seguridad. Nos trajeron al club a las 19:30 pasadas, nos tuvieron en el colectivo porque estaban todos los hinchas, hasta que nos hicieron entrar”, sostuvo. La versión apunta a un control más estricto de lo previsto para el acceso al estadio y a una demora que, según el club, alteró la preparación previa al encuentro.

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El mismo vocero afirmó que los futbolistas no pudieron realizar la entrada en calor dentro del campo de juego y que debieron prepararse en la tribuna. Esa situación, siempre según su testimonio, generó malestar en la delegación antes de disputar un cruce decisivo. El planteo de Unión se centra en el impacto de esas condiciones sobre la organización del partido y sobre el trato dispensado a la visita.

La denuncia sobre el vestuario La acusación más grave estuvo vinculada con el camarín visitante. “Y en el camarín echaron como 20 litros de lavandina con ácido. Quemaba, no se podía estar adentro”, aseguró el representante de Unión. La frase atribuye un hecho concreto al estado del vestuario, aunque en el material disponible no surge una confirmación independiente de esa situación. También señaló que existía un acuerdo previo con la Policía para el ingreso de 75 personas, pero que finalmente solo pudieron acceder 15.

“Es un desastre como nos están tratando”, manifestó el dirigente al resumir su reclamo. Mientras se conocían esas declaraciones, Unión seguía en ventaja en la serie: había ganado 3-1 el partido de ida disputado en el estadio Bicentenario y, en la revancha, se imponía 1-0 con el tanto de Nahuel Rodríguez a los 35 minutos. El desenlace deportivo y la eventual revisión del operativo en Mendoza quedan como los dos ejes a seguir después de esta denuncia.