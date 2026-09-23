El club de Rawson difundió un comunicado con críticas a dos jugadas y al accionar atribuido a Mauricio Del Cero. También rechazó la violencia y mencionó la presencia policial.

Desamparados venció a Unión en Villa Krause el lunes y todavia siguen las repercusiones. Gentileza Fer Torre

El miércoles, el Club Atlético Unión difundió un comunicado en sus redes oficiales tras el clásico con Desamparados, correspondiente al Torneo del Interior. La institución de Rawson expresó su disconformidad con decisiones arbitrales que, según sostuvo, incidieron en el desarrollo del encuentro. También señaló hechos ocurridos después del partido, que atribuyó al entrenador Mauricio Del Cero.

En el texto, el club comenzó por agradecer el acompañamiento de la familia Azul, pero luego planteó que el partido no concluyó como esperaba. “Lamentablemente, el partido no terminó de la manera que deseamos, debido a una serie de decisiones arbitrales en jugadas determinantes que generaron un profundo malestar en nuestra institución”, expresó Unión. La referencia apuntó a dos acciones que, según la entidad, debieron ser sancionadas como penales a su favor.

La dirigencia sostuvo que esas jugadas generaron frustración y enojo entre dirigentes, jugadores, hinchas y familias. En términos deportivos, el planteo instala una discusión sobre el peso de las decisiones arbitrales en un cruce de alta tensión competitiva. En términos institucionales, el comunicado busca dejar asentada la posición del club sobre un partido que todavía mantiene repercusiones públicas.

Violencia fuera del juego

El comunicado también se detuvo en lo ocurrido fuera del campo. Unión repudió “enérgicamente” el accionar que atribuyó a Mauricio Del Cero, entrenador de Sportivo Desamparados, a quien señaló por un episodio de agresión física contra un integrante de su cuerpo técnico. La institución remarcó que rechaza cualquier forma de violencia y sostuvo que esas conductas no tienen lugar dentro del fútbol.

Además, el club lamentó las situaciones registradas una vez finalizado el encuentro, incluida la presencia policial ante sus simpatizantes. En ese tramo, la entidad afirmó que sus hinchas merecen acompañar al equipo “en un marco de respeto y seguridad”. El cierre del comunicado ratificó la postura institucional contra la violencia y reafirmó el compromiso con el respeto, el diálogo y el espíritu deportivo.

Con esa publicación, Unión dejó formalizada su posición sobre el clásico y sumó un nuevo capítulo a las repercusiones del partido. Por el momento, el club no informó otras medidas ni precisó si presentará actuaciones adicionales ante las autoridades deportivas. El foco inmediato queda puesto en las eventuales respuestas de Desamparados y en la eventual intervención de los organismos de competencia.