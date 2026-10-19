El Azul de Villa Krause cerró la serie por 5 a 3 tras la victoria 3 a 1 en San Juan. La clasificación quedó marcada por denuncias sobre el trato a la delegación.

Unión de Villa Krause empató 2 a 2 con Atlético Palmira en Mendoza y avanzó a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur con un global de 5 a 3. El equipo sanjuanino había sacado una ventaja de 3 a 1 en el partido de ida disputado en el estadio Bicentenario, en San Juan. Con ese resultado previo, el conjunto dirigido desde Villa Krause sostuvo la diferencia en la revancha y cerró la serie a su favor.

En el encuentro de vuelta, Nahuel Rodríguez e Ignacio Barahona anotaron para Unión, mientras que Kevin Alderete y Facundo Reveco marcaron para el equipo mendocino. El desarrollo dejó un empate con goles de ambos lados, pero sin alterar la ventaja construida por el Azul en el primer partido. De ese modo, la clasificación quedó definida por la suma de ambos cruces y no por el resultado aislado de la revancha.

Denuncias sobre el operativo La serie estuvo atravesada por las denuncias formuladas por un dirigente de Unión a Telesol Diario, quien cuestionó el operativo policial, las demoras para ingresar al estadio, las restricciones para los acompañantes y las condiciones del vestuario visitante. Según ese testimonio, la delegación habría atravesado situaciones de maltrato antes del partido. Esas afirmaciones quedaron expresadas como denuncia y no como constatación independiente en la información disponible.

Más allá de ese contexto, el resultado deportivo permitió al club sanjuanino seguir en carrera en el certamen. La clasificación se apoyó en la diferencia obtenida como local y en la capacidad de sostenerla en condición de visitante, frente a un rival que logró empatar el partido de vuelta. El avance deja a Unión a la espera de la confirmación de sus próximos compromisos dentro del torneo.

Con la serie resuelta, el dato inmediato para el club de Villa Krause es que continúa en competencia y aguarda la programación de la siguiente fase. El desenlace deportivo quedó fijado por el global de 5 a 3, mientras que las denuncias sobre el trato recibido por la delegación permanecen en el terreno testimonial informado por una sola fuente.