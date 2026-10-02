El fuego se inició de madrugada en la vivienda del futbolista en Canning y fue controlado por bomberos. No hubo heridos ni daños extendidos, según lo informado.

La casa de Leandro Paredes sufrió un incendio durante la madrugada de este jueves en el country Saint Thomas Este-Oeste, ubicado en Canning, partido de Esteban Echeverría. El episodio no dejó personas heridas y fue contenido antes de que las llamas se propagaran por el resto de la vivienda. Según la información disponible, el foco se habría iniciado en una batería ubicada en la parte superior de la propiedad.

Tras el aviso, una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría se trasladó hasta el barrio privado para intervenir en el lugar. El cuartel está ubicado a unos 11 kilómetros del country, de acuerdo con los datos consignados sobre el operativo. La respuesta permitió controlar el fuego con rapidez y evitar que alcanzara otros ambientes de la casa.

El hecho no generó mayores inconvenientes y no se registraron heridos, según la información difundida sobre el episodio. La referencia a una batería como origen probable del incendio ubica el caso en una hipótesis inicial y no en una confirmación técnica definitiva. En este tipo de siniestros, la precisión sobre el punto de inicio resulta clave para establecer responsabilidades materiales y eventuales daños.

En paralelo, Paredes se prepara para el próximo compromiso de Boca. El mediocampista sería titular este jueves por la noche ante Unión, en la Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Ese partido aparece como el próximo dato deportivo relevante mientras se mantiene el seguimiento sobre el alcance del incendio en su vivienda.