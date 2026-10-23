Leclerc se quedó con el primer puesto tras marcar un registro de 1:36.052, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). George Russell y Kimi Antonelli completaron los cinco primeros lugares, en una jornada en la que Colton Herta reemplazó en Cadillac a Sergio Pérez.
Por su parte, Colapinto recibió una sanción de 10 posiciones para la próxima carrera debido al estreno de una nueva unidad de control electrónico, la cuarta en la temporada cuando solo se permiten tres. La actividad en el Circuito de las Américas continuará a las 18.00 con la segunda práctica libre, mientras que la tercera será el sábado a las 14.30.
Los resultados de la práctica libre 1 del GP de Estados Unidos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 1m36s.052
- Max Verstappen (Red Bull) - +0s0084
- Lando Norris (McLaren) - +0s245
- George Russell (Mercedes) - 0s326
- Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s481
- Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s503
- Oscar Piastri (McLaren) - +0s734
- Gabriel Bortoleto (Audi) - +0s943
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s011
- Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s257
- Oliver Bearman (Haas) - +1s613
- Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s636
- Lance Stroll (Aston Martin) - +1s731
- Isaac Hadjar (Red Bull) - +1s738
- Pierre Gasly (Alpine) - +1s749
- Esteban Ocon (Haas) - +1s844
- Franco Colapinto (Alpine) - +2s069
- Nico Hulkenberg (Audi) - +2s070
- Carlos Sainz (Williams) - +2s794
- Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s001
- Colton Herta (Cadillac) - +3s927
- Alexander Albon (Williams) - +31s812