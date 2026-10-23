El piloto argentino, que viene de abandonar las dos carreras en Singapur, busca la recuperación con su Alpine.





Leclerc se quedó con el primer puesto tras marcar un registro de 1:36.052, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). George Russell y Kimi Antonelli completaron los cinco primeros lugares, en una jornada en la que Colton Herta reemplazó en Cadillac a Sergio Pérez.





Por su parte, Colapinto recibió una sanción de 10 posiciones para la próxima carrera debido al estreno de una nueva unidad de control electrónico, la cuarta en la temporada cuando solo se permiten tres. La actividad en el Circuito de las Américas continuará a las 18.00 con la segunda práctica libre, mientras que la tercera será el sábado a las 14.30.





Los resultados de la práctica libre 1 del GP de Estados Unidos

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m36s.052 Max Verstappen (Red Bull) - +0s0084 Lando Norris (McLaren) - +0s245 George Russell (Mercedes) - 0s326 Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s481 Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s503 Oscar Piastri (McLaren) - +0s734 Gabriel Bortoleto (Audi) - +0s943 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s011 Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s257 Oliver Bearman (Haas) - +1s613 Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s636 Lance Stroll (Aston Martin) - +1s731 Isaac Hadjar (Red Bull) - +1s738 Pierre Gasly (Alpine) - +1s749 Esteban Ocon (Haas) - +1s844 Franco Colapinto (Alpine) - +2s069 Nico Hulkenberg (Audi) - +2s070 Carlos Sainz (Williams) - +2s794 Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s001 Colton Herta (Cadillac) - +3s927 Alexander Albon (Williams) - +31s812





Franco Colapinto finalizó 17º en la primar práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, en una sesión que tuvo a Charles Leclerc como el más rápido al volante de su Ferrari.El argentino registró un tiempo de 1:38.121 y fue penalizado por un usar una nueva unidad de control electrónico.