Tomás Ferrándiz ocupa el primer lugar del ranking nacional de su categoría y fue convocado por la Selección Argentina para competir en México. Su familia necesita reunir fondos para cubrir el viaje, la estadía y la indumentaria exigida para el torneo.

Tomás Ferrándiz tiene 12 años, es sanjuanino y practica judo desde los 4. Después de años de entrenamiento y esfuerzo, logró ubicarse en el primer puesto del ranking nacional de su categoría y recibió la convocatoria de la Selección Argentina para participar de un torneo Panamericano en México.

La competencia se desarrollará entre el 27 y el 29 de noviembre, pero para poder concretar el viaje su familia necesita afrontar importantes gastos. El presupuesto contempla el traslado, la estadía y la indumentaria exigida para competir internacionalmente.





Entre los requisitos se encuentran dos judogis homologados, cuyo costo ronda los 800 mil pesos. A ese monto se suman el viaje y el alojamiento, cuyos valores están expresados en dólares.

Frente a estos costos, la familia de Tomás inició una campaña para reunir el dinero necesario. Las colaboraciones se reciben a través del alias tomasjudo, a nombre de Jaime Ferrándiz.

Para sus padres, la convocatoria representa mucho más que un logro deportivo. Su mamá contó la emoción que sintieron cuando recibieron la noticia y destacó el esfuerzo que el joven realiza diariamente para alcanzar sus objetivos.

“La verdad que como padres es un orgullo inmenso, inmenso. Cuando llegó la nota de la convocatoria, no porque sea nuestro hijo, pero súper merecido, súper merecido, fue como un sueño cumplido para Tomás”, expresó.

Según relató, el joven venía preparándose especialmente para alcanzar la posibilidad de integrar la Selección Argentina y competir fuera del país. Su rutina incluye jornadas de entrenamiento intensas, con días en los que realiza doble turno.

“Él entrena, hay días que tres veces a la semana que entrena doble turno, hace parte física y después sigue con técnicas, con luchas. Entonces él venía, se venía preparando para esto porque él quería llegar a la selección, quería llegar a competir internacionalmente”, contó su madre.

Tomás entrena con los profesores Martín Molina y Luis Meritello y realiza su preparación en Full Fitness, un gimnasio de Rawson, donde lleva adelante una rutina específica.

Además del deporte, su familia destacó su desempeño escolar y su disciplina. “No es porque sea nuestro niño, pero es excelente, muy disciplinado, le va muy bien en el colegio”, señaló su mamá.

El esfuerzo diario implica combinar las exigencias del colegio con los entrenamientos físicos y técnicos.

“Hace un sacrificio inmenso, inmenso, colegio, entrenamiento físico, después técnico, llegar todos los días, 11 de la noche, cenar, bañarse, acostarse, al otro día a las 6 y media de la mañana se levanta, se vuelve a bañar, va al colegio”

Antes del viaje a México, Tomás todavía tiene varias competencias por delante. En octubre participará de un torneo en Mendoza, donde competirán judocas de distintos puntos del país y también de Chile.

Luego llegará el Nacional de Judo en San Juan y posteriormente el torneo Clausura, previsto también para noviembre. En esas competencias tendrá la posibilidad de consagrarse campeón argentino en su categoría.

Mientras se prepara para cada uno de esos desafíos, su familia busca el apoyo necesario para poder concretar el viaje a México y acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

“Sé que sabemos que él puede y le pone todo, le pone todo, todo. Me emociona hablar de esto, pero sé que hace un sacrificio inmenso”, expresó su mamá, quien cerró con una frase que resume el sentimiento de la familia: “Palabras de orgullo, lo único que te puedo decir es que sentimos como padres”.