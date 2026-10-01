El mediocampista sufrió la rotura de los meniscos de la rodilla tras un choque en la práctica. Boca pierde una opción de recambio para el cierre de 2026.

El mediocampista Tomás Belmonte sufrió la rotura de los meniscos de su rodilla y deberá ser operado, por lo que quedará afuera de la competencia durante lo que resta de 2026. La lesión se produjo en Boca Predio, durante la práctica del miércoles, tras un choque accidental con un compañero. La confirmación médica llegó después de estudios de alta complejidad realizados por el cuerpo médico del club.

Diagnóstico y alcance

Belmonte había terminado el entrenamiento con molestias, pero el dolor persistió al día siguiente y le impidió trabajar a la par del grupo. Esa situación motivó la evaluación médica que derivó en el diagnóstico definitivo y en la decisión de pasar por el quirófano. El ex volante de Lanús venía sumando participación en el plantel y se había consolidado como una alternativa de recambio para Rodolfo Arruabarrena.

Impacto deportivo

Antes de la lesión, el mediocampista acumulaba nueve presentaciones, cinco de ellas como titular, y había convertido un gol bajo la conducción del entrenador. Su ausencia reduce las opciones para la zona media en la recta final de la temporada, aun cuando el equipo titular suele componerse con Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado. En ese esquema, Belmonte funcionaba como una pieza de recambio con capacidad para ocupar distintos roles en el mediocampo.

Rehabilitación

Con la cirugía ya programada, el objetivo del jugador y del cuerpo médico es completar la recuperación en los próximos meses. La meta es que pueda iniciar la pretemporada de 2027 junto al resto del plantel, siempre que la evolución clínica acompañe los plazos previstos.

Otra variante para el plantel

En paralelo, Rodrigo Battaglia, mediocampista de 35 años, recibió el alta médica y atraviesa la etapa final de acondicionamiento físico para volver a ser convocado. Su regreso aparece como una de las pocas novedades positivas para el armado del equipo en la parte decisiva del certamen.