El sanjuanino cerró la final del Gran Premio AFA en el puesto 13, tras largar 18°. Mauricio Lambiris ganó y Julián Santero quedó al frente de la Copa de Oro.

El sanjuanino Tobías Martínez finalizó 13° en la final que el Turismo Carretera disputó en Rosario, por la 13ª fecha del campeonato. A bordo de su Chevrolet, avanzó cinco posiciones respecto de su lugar de partida y completó un fin de semana que dejó saldo positivo en el trazado santafesino.

La actividad había comenzado con el 22° puesto en la clasificación. Después, en la primera serie, Martínez largó octavo y llegó sexto, resultado que le permitió ubicarse 18° en la grilla de la final. Ese recorrido previo explica la mejora conseguida en la carrera principal, donde volvió a progresar en el clasificador.

En la prueba decisiva, el piloto sanjuanino sostuvo un ritmo competitivo y cruzó la bandera a cuadros en el 13° lugar. Ese resultado lo dejó con una recuperación de cinco puestos sobre la posición desde la que había partido, en una fecha que reunió a los principales nombres de la categoría en Santa Fe.

Lambiris ganó el Gran Premio AFA

Mauricio Lambiris, con un Ford Mustang atendido por la Scudería JT, se quedó con la victoria en el Gran Premio AFA y consiguió su cuarto triunfo en el Turismo Carretera. Según la información difundida tras la carrera, el uruguayo cortó una racha de más de un año sin festejos en la categoría.

El podio se completó con Matías Rossi, a bordo de un Toyota Camry, y Mariano Werner, con otro Ford Mustang. La fecha también dejó a Julián Santero como nuevo líder de la Copa de Oro, luego de terminar cuarto y capitalizar los resultados de sus rivales directos.

Definición del campeonato

Con la consideración de los denominados “3 de último minuto”, Santero salió de Rosario al frente de la definición del campeonato. Restan dos carreras para conocer al campeón de la temporada, por lo que la próxima fecha será determinante en la pelea por el título.