El sanjuanino clasificó 22° en Rosario con el Camaro del RUS Med Team. La actividad decisiva será este domingo, con series desde las 10:55 y final a las 14.

Tobías Martínez cerró el sábado del Turismo Carretera con el 22° puesto en la clasificación y largará desde la mitad del pelotón la actividad decisiva de este domingo. El sanjuanino competirá con el Chevrolet Camaro del RUS Med Team en la 13ª fecha del campeonato. La referencia principal de la jornada fue Mauricio Lambiris, quien se quedó con la pole position en el Autódromo Juan Manuel Fangio.

Clasificación. Lambiris marcó 1:35.092 con su Ford Mustang y estableció el mejor tiempo del día en Rosario. Detrás se ubicó Matías Rossi, a 0.192 segundos, mientras que Otto Fritzler completó el podio clasificatorio a 0.295. Marco Dianda fue 4° y Julián Santero terminó 5°. Martínez quedó 22° entre los 51 autos que participan del fin de semana.

Perspectiva para el domingo. El piloto sanjuanino buscará avanzar en las series para mejorar su posición de partida de cara a la final, prevista para las 14 y con una extensión máxima de 25 vueltas o 50 minutos. El circuito rosarino tiene 4.000 metros de extensión y exige precisión en tracción y frenado, dos variables que suelen definir el rendimiento en pista. En ese contexto, la clasificación lo dejó en una posición comprometida para pelear adelante, aunque con margen para recuperar puestos en las baterías previas.

Antecedente de la temporada. Martínez llega a esta fecha después de haber conseguido en agosto su segunda victoria dentro del Turismo Carretera, cuando se impuso en el Desafío de las Estrellas disputado en el Circuito San Juan Villicum. Ese antecedente lo mantiene como uno de los pilotos con capacidad de sumar fuerte en distintos formatos de carrera. En Rosario, sin embargo, el primer paso quedó lejos de los puestos de vanguardia y el desafío pasa por capitalizar la jornada del domingo.

Agenda de carrera. La actividad comenzará a las 10:55 con la primera serie, seguirá a las 11:20 con la segunda y continuará a las 11:45 con la tercera. La final está programada para las 14 y será el tramo decisivo del fin de semana para Martínez, que deberá avanzar desde la zona media si pretende cerrar la 13ª fecha con puntos útiles para el campeonato.