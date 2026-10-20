Carlos Tevez anunció la fecha de su partido homenaje. Será en La Bombonera y aún resta definir el horario, los invitados y el valor de las entradas.

En la antesala de la revancha entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, Carlos Tevez confirmó que su despedida como jugador será el 20 de diciembre en La Bombonera. El anuncio ordena el cierre de una etapa que el exdelantero había empezado a preparar semanas atrás y que ahora quedó fijada en el estadio donde desarrolló buena parte de su trayectoria en el club.

A través de sus redes sociales y de las cuentas del evento, Tevez difundió el mensaje con el que oficializó la fecha del partido homenaje. “Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, publicó. El posteo fue acompañado por una imagen del exfutbolista con la camiseta de Boca.

Organización del evento

El encuentro será el domingo 20 de diciembre, con horario todavía sin confirmar. De acuerdo con lo publicado, se realizará en La Bombonera, escenario que lo recibió en distintas etapas de su carrera y donde el delantero volvió a quedar ligado a la historia del club. En la misma comunicación se indicó que, en los próximos días, la cuenta @adiosapacheoficial difundirá más información sobre la despedida.

Antecedentes y vínculo con Boca

A principios de septiembre, Tevez se comunicó con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, para pedirle el estadio y concretar allí su partido homenaje. El club accedió a ceder el escenario para esa despedida formal. Con la camiseta azul y oro, Tevez disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y obtuvo 11 títulos, datos que explican el peso institucional y deportivo del anuncio.

Invitados y próximos anuncios

Según pudo saber TyC Sports, el exdelantero piensa armar un equipo con amigos del fútbol y del barrio, mientras que el rival estaría integrado por jugadores con los que compartió distintas etapas de su carrera, en una especie de “resto del mundo”. Por el momento, no se informaron nombres ni la lista definitiva de participantes. También está pendiente la definición del valor de las entradas, que será comunicada más adelante por la organización.