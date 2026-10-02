El exdelantero de Boca confirmó un homenaje en el estadio xeneize. La fecha y el horario todavía no fueron oficializados.

El exdelantero de Boca, Carlos Tevez, anunció en sus redes sociales la realización de su partido homenaje en La Bombonera. La confirmación llega a cinco años de su alejamiento del club en 2021 y retoma una despedida que había quedado pendiente para el estadio donde construyó su trayectoria más identificada con el xeneize.

La actividad fue presentada bajo los lemas “Adiós Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”. Según la información difundida, la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN. Sin embargo, la fecha y el horario todavía no fueron oficializados, aunque se prevé que el evento se lleve a cabo a fines de 2026.

Trayectoria en Boca

Surgido de las inferiores del club de la Ribera, Tevez disputó 279 partidos oficiales y convirtió 94 goles con la camiseta azul y oro. En ese recorrido obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003, la Copa Sudamericana en 2004 y siete títulos nacionales. Ese registro explica el alcance institucional del homenaje y el peso simbólico de su regreso a Brandsen 805.

Recorrido internacional

Su carrera también incluyó pasos por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua. En total, sumó 747 partidos, 308 goles y 144 asistencias, con una UEFA Champions League y dos Premier League en el United, una Premier League en el City y una final europea con la Juventus en 2015, antes de su regreso a Boca.

Invitados y etapa posterior

Para la despedida, Tevez pretende convocar a futbolistas con los que compartió plantel, entre ellos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Nemanja Vidić, Park Ji-sung y Patrice Evra. Tras su retiro como futbolista, se desempeñó como director técnico en el fútbol argentino y dirigió a Rosario Central, Independiente y Talleres de Córdoba. El dato pendiente para la organización es la confirmación formal de la fecha, el horario y la lista definitiva de participantes.