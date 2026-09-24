La señal sanjuanina emitirá desde el 4 de octubre todos los partidos de Argentina en el Mundial de Paraguay. La cobertura incluirá Sub 19, Senior masculino y femenino.

El Mundial de hockey sobre patines comenzará el 4 de octubre en Paraguay y contará con transmisión en vivo de Telesol junto a la productora 2M. La cobertura alcanzará todos los partidos de las selecciones argentinas Sub 19, Senior masculino y femenina, según se informó. Para el público sanjuanino, la señal local será una vía para seguir la competencia internacional sin depender de la presencia en sede.

Equipo de transmisión

La relatoría de los encuentros de Argentina estará a cargo de Enzo Muñoz, acompañado por Juan Carlos Muñoz y Sergio Vera. Muñoz señaló que se trata de un trabajo que la pantalla de Telesol permite ampliar hacia una audiencia mayor y destacó la presencia de la productora en la actividad del hockey sobre patines durante el año. La cobertura se apoyará en un equipo con antecedentes en torneos provinciales, categorías formativas y Campeonatos Argentinos.

Antecedentes y alcance

Enzo Muñoz sostuvo que su trayectoria en este tipo de competencias comenzó en el Sudamericano de Sertãozinho, en 1994, y afirmó que este será su 20º Mundial. También indicó que el viaje del equipo a Paraguay está previsto para el miércoles 30 de septiembre, con el objetivo de ultimar detalles organizativos y técnicos. La transmisión buscará acompañar el recorrido de las selecciones argentinas durante toda la competencia y acercarlo a quienes sigan la disciplina desde San Juan.

Organización paralela

Muñoz explicó además que, durante la segunda semana del Mundial, Juan Carlos permanecerá en San Juan para la producción y las transmisiones del Campeonato Argentino de Cadetes, que se realizará en la provincia. Esa coordinación muestra que la cobertura internacional convivirá con otra agenda deportiva local de alcance nacional. El esquema de trabajo permitirá sostener ambas señales en simultáneo, con equipos distribuidos entre el exterior y la provincia.

Seguimiento de la competencia

La primera emisión quedará concentrada en el debut argentino del domingo 4 de octubre, con los partidos de los varones primero y luego los de las mujeres, según detalló Muñoz. La transmisión se presentará como una herramienta para quienes no puedan viajar a Paraguay y quieran seguir la competencia desde su lugar de trabajo o desde sus hogares. El inicio de la cobertura marcará también el arranque de la presencia sanjuanina en una competencia que se extenderá por dos semanas.