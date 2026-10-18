En el Día de la Madre, ambas señales presentaron a los 12 convocados con los apellidos maternos. Fue antes de la final ante Francia por el título en Paraguay.

En Paraguay, Telesol y 2M al Mundo realizaron una transmisión especial en el Día de la Madre y homenajearon a las madres de los jugadores de la Selección argentina de hockey sobre patines. La cobertura presentó a los 12 convocados para el Mundial con los apellidos maternos, en una referencia al vínculo familiar de los deportistas. La acción se emitió en la previa de la final ante Francia por los World Skate Games 2026.

La propuesta acompañó la definición en la que Argentina buscaba su séptima Copa del Mundo. En la transmisión, los nombres de los jugadores aparecieron con el apellido materno como eje del reconocimiento. Según el material difundido, la formación incluyó a Constantino Rodríguez, Bautista Rodríguez, Juan Cruz Juárez, Ezequiel Ochoa, Lucas Villavicencio, Danilo Velázquez, Lucas Cristal, Facundo Van Kets, Giuliano Marchetti, Franco Figueroa, Facundo Pergolis y Gonzalo López.

Convocatoria y nombres La misma información difundida mencionó a Cecilia, Luciana, Alejandra, Graciela, Ana Laura, Silvina, Nancy, Alejandra, Nancy, Noelia y Lita como madres homenajeadas. El texto original consigna 12 jugadores, pero enumera 11 nombres de madres. Esa diferencia queda planteada en la propia pieza de difusión y no fue aclarada en el material disponible.

Definición mundialista De los 12 convocados, el entrenador José Luis Páez eligió a 10 jugadores para afrontar la definición mundialista. En el equipo titular argentino estuvieron Constantino Acevedo, Gonzalo Romero, Lucas Martínez, Ezequiel Mena y Facundo Navarro. Del lado de Francia, los cinco iniciales fueron Pedro Chambel, Bruno Di Benedetto, Roberto Di Benedetto, Marc Rouzé y Carlo Di Benedetto.

El gesto de las señales se integró a una cobertura centrada en la final y en el recorrido del seleccionado argentino. La referencia a las madres quedó asociada a una fecha específica y a la instancia decisiva del torneo. El resultado deportivo de la final y su impacto sobre el título quedaron ligados al desenlace del partido en Paraguay.