Este viernes, la Selección argentina de hockey sobre patines buscará avanzar a la final de los World Skate Games 2026 cuando enfrente a España en Asunción, Paraguay. El partido será transmitido en vivo por TELESOL, con previa y análisis posterior. La cobertura sigue a la goleada por 4 a 1 sobre Italia, resultado que dejó al equipo nacional en una semifinal de máxima exigencia.

Programación especial La señal informó que la transmisión comenzará a las 19:45 con la presencia de Sebastián Caruso desde la sede del torneo. Por ese motivo, La Ventana no saldrá al aire en su horario habitual este viernes. Luego del encuentro, la programación continuará con DQE y, a las 21:50, con Buenas Noches Buenos Días (BNBD). El esquema busca concentrar la cobertura en un partido que puede definir el acceso a la final.

Seguimiento del torneo La transmisión de la categoría superior se suma al trabajo que TELESOL viene realizando durante la competencia, con seguimiento de la Selección argentina masculina Sub 19 y del equipo femenino. En esta instancia, la atención se centra en el plantel mayor, que llega a semifinales después de eliminar a Italia. El objetivo deportivo es alcanzar una nueva definición internacional en una disciplina con fuerte arraigo en San Juan.

La propuesta televisiva apunta a acercar el desarrollo del torneo a los sanjuaninos, en una provincia donde el hockey sobre patines tiene peso deportivo e institucional. La cobertura permitirá seguir el cruce ante España, el paso previo a una eventual final y la continuidad de la agenda televisiva local durante la jornada. El desenlace del partido definirá si Argentina sigue en carrera por el título o cierra su participación en semifinales.