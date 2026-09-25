Entre el viernes 25 y domingo 27 septiembre 2026, las propuestas deportivas tendrán como principal atractivo al arribo de dos categorías teloneras con el TC2000 al Autódromo El Zonda – Eduardo Copello.

Durante el fin de semana del viernes 25 al domingo 27 septiembre 2026, en San Juan habrá una oferta variada de eventos deportivos recreativos y/o competitivos; todos a disposición para la participación y el disfrute de las familias sanjuaninas.





A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:





↪️ Automovilismo





TC2000 en San Juan





Carrera homenaje al piloto sanjuanino Henry Martín.

Con apoyo del Gobierno de San Juan, el reconocido Autódromo El Zonda – Eduardo Copello en Rivadavia volverá a ser sede de un gran evento del deporte motor. Las categorías nacionales que arribarán serán tres: TC2000, Top Race y Fiat Competizione. Además del homenajeado, habrá más pilotos sanjuaninos en carrera: Fabián Flaqué, Joaquín Naranjo, Nicolás Peralta, Gabriel Da Rold y Ulises Campillay.





Información precisa sobre el cronograma de carreras y la venta de entrada: sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-09-25/69226-fecha-historica-en-el-zonda-el-homenaje-a-henry-martin-y-la-presencia-pilotos-sanjuaninos









‘El Zonda Iluminado’, un momento especial en el interior del evento





Este viernes 25 desde las 19:30 horas en el autódromo, habrá un encuentro de pilotos reconocidos con el público. Estarán presentes los sanjuaninos Henry Martin y Fabián Flaqué, más Matías Rossi y Gabriel Ponce de León como invitados. Los fans presentes disfrutarán de anécdotas, fotografías y firmas de autógrafos.





Luego, a las 20:15, los pilotos a bordo de sus autos harán giros en el trazado que estará iluminado para la ocasión. Este será uno de los principales atractivos de la noche, la observación de autos de carrera girando de noche en El Zonda.









↪️ Ciclismo

Este fin de semana continuará disputándose la temporada sanjuanina de pista. La cita será el sábado 26 a partir de las 18 en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La organización y fiscalización corresponderá a Federación Ciclista Sanjuanina.









↪️ Duatlón

Este domingo 27 desde las 9 horas se celebrará la Copa Rafa Méndez, en el interior del Circuito Villicum, Albardón. Corresponderá a la segunda fecha del campeonato sanjuanino 2026, que organiza Federación Sanjuanina de Triatlón. Del encuentro que une al pedestrismo y el ciclismo también participarán los niños, quienes tendrán su carrera amistosa a las 11:30. Las distancias habilitadas serán dos: Sprint (5 Kilómetros de correr, 20K bici y 2,5K correr) y Standard (10K correr, 40K bici y 5K correr).