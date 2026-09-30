Un vuelco interrumpió la participación del binomio integrado por el sanjuanino Lisandro Sisterna y el salteño Kevin Benavides durante la segunda etapa de la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally. El accidente ocurrió a bordo de una Toyota Hilux T1+ y, pese a la magnitud del episodio, ambos resultaron ilesos y fuera de peligro.

El hecho se produjo en las inmediaciones de Zagora, sobre un tramo de alta velocidad. Según el relato de la competencia, la camioneta tomó impulso para superar un obstáculo del recorrido, pero al caer no logró estabilizarse y terminó dando varias vueltas. La secuencia dejó daños importantes en el vehículo, con afectación principal en la parte delantera y en el sector de la rueda izquierda.

Las imágenes difundidas del momento muestran la pérdida de control inmediatamente después del salto y el deterioro severo de la unidad. Ese tipo de incidentes, en una categoría de resistencia y velocidad, suele comprometer la continuidad deportiva por el nivel de daño mecánico y estructural que puede provocar. En este caso, la prioridad pasó por verificar el estado físico de los tripulantes.

Desarrollo de la carrera La organización informó que, al llegar al kilómetro 15, la dupla argentina transitaba un tramo competitivo favorable y se ubicaba entre los protagonistas de la jornada. En ese punto, había logrado una ventaja de ocho segundos sobre el español Carlos Sainz. El vuelco alteró esa evolución y dejó pendiente la evaluación del estado operativo de la camioneta para el resto de la fecha.

Dato clave Más allá de los daños materiales, el elemento central fue la salida ilesa de Sisterna y Benavides tras un vuelco de gran magnitud. El seguimiento de la competencia queda ahora condicionado por la recuperación del vehículo y por la confirmación de cómo impactará este incidente en la continuidad del binomio en la cuarta fecha del certamen.