El Balón de Oro de todos los tiempos ya tiene nominados para elegir la mejor edición individual de la historia del premio. La iniciativa especial de France Football se lanzó por los 70 años del galardón y compara temporadas específicas ganadas por futbolistas que lo obtuvieron al menos dos veces. En los primeros resultados difundidos, Cristiano Ronaldo encabeza la votación.

La propuesta no busca definir al mejor jugador de la historia en términos generales, sino distinguir una campaña concreta dentro del palmarés del premio. Ese criterio permite que un mismo futbolista tenga más de una candidatura, como ocurre con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Según los datos difundidos, el portugués lidera con el 62% de los votos, mientras que el argentino aparece con el 13% por su edición de 2012 y con el 9% por la de 2023.

Los nominados

Entre los otros candidatos figuran Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário y Kevin Keegan. En el caso de Messi, la nómina incluye sus ediciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Cristiano Ronaldo participa con las de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

La votación es popular y cada participación tiene un costo de un euro, de acuerdo con la información difundida. Esa modalidad le da peso a la respuesta del público, aunque el resultado no altera el registro oficial de los premios ya otorgados. La comparación, en cambio, ordena la discusión sobre rendimientos individuales en temporadas puntuales y no sobre trayectorias completas.

El ganador se conocerá el 27 de octubre, la misma fecha prevista para la ceremonia oficial del Balón de Oro. Hasta entonces, la encuesta seguirá acumulando votos y mantendrá abierta la competencia entre las distintas ediciones nominadas. La definición permitirá medir qué campaña individual recibe más respaldo dentro de una selección acotada a futbolistas con más de un premio.